Wenecja przeżywa turystyczne oblężenie

Ponad 93 tys. turystów przyjechało w sobotę (13 sierpnia) do Wenecji w związku z długim weekendem przed poniedziałkowym świętem Ferragosto we Włoszech - podały lokalne władze. Taki masowy napływ oznacza powrót do sytuacji sprzed pandemii koronawirusa.

Wenecja - podobnie jak wiele innych miast i miejscowości - przeżywa w tych dniach prawdziwe turystyczne oblężenie.

Wśród ponad 93 tys. osób przybyłych do miasta nad Canal Grande jest 75 tys. cudzoziemców.

Przez cały dzień zatłoczone były uliczki i mosty w historycznym centrum, restauracje i tramwaje wodne. Gondole z turystami pływały kanałami jedna za drugą, "gęsiego".

Miejscowe władze zauważają, że ten wielki powrót przewidywany był już od kwietnia, bo już wtedy w długi weekend przybyło 100 tys. osób.

Być może taka sytuacja ma miejsce po raz ostatni, bo jak się przypomina, od przyszłego roku obowiązkowe będzie rezerwowanie przyjazdu do Wenecji. Wejdzie wtedy w życie zapowiadany od kilku lat tzw. bilet wstępu do miasta. Osoby, które będą go miały, otrzymają różne zniżki.

Wprowadzenie biletu ma na celu zahamowanie niekontrolowanego napływu turystów, zwłaszcza tych przyjeżdżających tylko na kilka godzin.