Wenezuela i Iran chcą zwiększyć obroty handlowe do 20 miliardów dolarów

Iran i Wenezuela chcą zwiększyć wzajemne obroty handlowe z 3 mld do 20 miliardów dolarów, powiedział w poniedziałek prezydent Iranu Ebrahim Raisi podczas wizyty w Caracas.

"Postanowiliśmy zacieśnić współpracę między dwoma krajami" - powiedział Raisi podczas konferencji prasowej z prezydentem Wenezueli Nicolasem Maduro po podpisaniu umowy petrochemicznej i kilkunastu innych umów o współpracy.

"Celem, jaki mamy w zakresie współpracy handlowej i gospodarczej, jest podniesienie poziomu współpracy do 10 miliardów dolarów" - powiedział Raisi. "Następnym krokiem jest podniesienie go do 20 miliardów dolarów".

Ze strony obu rządów objętych sankcjami USA nie padły żadne szczegóły dotyczące umowy petrochemicznej.

Wizyta w Caracas jest pierwszym przystankiem na trasie latynoamerykańskiej prezydenta Iranu, który odwiedzi również Kubę i Nikaraguę.

Iran i Wenezuela podpisały w zeszłym roku w Teheranie 20-letni plan współpracy, zobowiązując się do partnerstwa w kwestiach związanych z ropą naftową i obronnością.