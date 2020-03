Wenezuela: Prezydent Maduro wprowadza kwarantannę w całym kraju

Po tym, jak w Wenezueli wykryto 16 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, prezydent tego kraju Nicolas Maduro we wtorek ogłosił ogólnonarodową kwarantannę. W Wenezueli do tej pory są 33 zakażone osoby.

"Jest to konieczne, niezbędne, to odpowiedź na zagrożenie - powiedział Maduro w przemówieniu w telewizji publicznej - To ostry kryzys, który dopiero się zaczyna".

Kwarantanna rozpoczęła się już w poniedziałek w kilku stanach. Mimo to wielu ludzi poszło do pracy twierdząc, że nie stać ich na to, aby nie pracować w kraju ogarniętym mocnym kryzysem gospodarczym.

Ograniczenia wprowadziła także Kolumbia, która zamknęła swoje granice aż do 30 maja. W kraju tym odnotowano 54 przypadki infekcji.