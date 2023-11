Wenezuela: Reżim Maduro pod naciskiem USA ws. przeprowadzenia wolnych wyborów

Amerykańska administracja zażądała od reżimu prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro pilnego wypełnienia postanowień październikowego porozumienia z demokratyczną opozycją dotyczących przeprowadzenia wolnych wyborów prezydenckich w tym kraju. W przeciwnym razie władze USA zagroziły wycofaniem się z obietnicy złagodzenia sankcji przeciwko Caracas.

Cytująca amerykańskie władze telewizja NTN24 podała, że wenezuelski reżim ma najpóźniej do 30 listopada br. umożliwić kandydatom opozycyjnym start w wyborach zaplanowanych na drugą połowę 2024 r.

Stacja odnotowała, że jedną z barier stawianych niektórym kandydatom przez reżim w Caracas jest objęcie ich zakazem ubiegania się o stanowiska publiczne. Sytuacja ta dotyczy m.in. Marii Coriny Machado, postrzeganej jako główna rywalka prezydenta Maduro.

Według południowoamerykańskich mediów groźba USA pod adresem władz w Caracas to reakcja Waszyngtonu na orzeczenie sądu najwyższego Wenezueli, który 31 października zawiesił wynik prawyborów opozycji, która wybrała 56-letnią Machado na swoją kandydatkę w wyborach prezydenckich.

W zawartym w październiku na Barbadosie porozumieniu z wenezuelską opozycją reżim Nicolasa Maduro zobowiązał się do organizacji wolnych wyborów z udziałem międzynarodowych obserwatorów. W zamian Waszyngton miałby złagodzić część sankcji przeciwko Caracas.

Restrykcje zostały zaostrzone po wyborach prezydenckich w 2018 r., uznanych za USA za sfałszowane i nieważne. Sankcjami objęto wówczas przemysł naftowy i bank centralny oraz zamrożono aktywa kilku osób z rządu Wenezueli. W konsekwencji doprowadziło to do nasilenia się kryzysu politycznego i gospodarczego.

Nicolas Maduro doszedł do władzy po wyborach prezydenckich zorganizowanych w 2013 r. Wcześniej był bliskim współpracownikiem sprawującego urząd głowy państwa pomiędzy 1999 r. a 2013 r. Hugo Chaveza.

Pomimo wygrania wyborów w 2019 r. przez Maduro, co ogłosił reżim w Caracas, zwycięstwa polityka nie zaakceptowały USA, większość państw Ameryki Łacińskiej oraz kilkanaście krajów Europy. Za tymczasową głowę państwa uznały wówczas nieformalnego lidera wenezuelskiej opozycji Juana Guaido. Stał on na czele rządu tymczasowego do grudnia 2022 r. W kwietniu br. Guaido opuścił Wenezuelę, aby przez Kolumbię udać się do USA.

