Wenezuela: Rząd rozpoczął szczepienia dzieci w wieku od 2 do 11 lat kubańską szczepionką

Rząd Wenezueli rozpoczął szczepienia przeciwko Covid-19 dzieci powyżej drugiego roku życia. Kampanią ma zostać objętych 3,5 mln dziewcząt i chłopców - poinformował portal Voz de America.

Wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez powiedziała, że rząd "autoryzował kubańską szczepionkę Soberana 2 do szczepienia dzieci w wieku od 2 do 11 lat". "W tym tygodniu do szczepienia najmłodszych zostaną również dopuszczone szczepionka chińska i druga pochodząca z Kuby szczepionka Abdala" - dodała Rodriguez.

"Zgodnie z tym, co wczoraj ogłosił prezydent Nicolas Maduro, rozpoczęliśmy dziś ogólnokrajową kampanię szczepień dzieci w wieku od 2 do 11 lat. Zaczniemy od najsłabszych i tych z niedoborem odporności. W Wenezueli w tym przedziale wiekowym znajduje się obecnie ponad 3,5 mln dziewcząt i chłopców" - wskazał w poniedziałek minister zdrowia Carlos Alvarado.

Specjaliści Narodowej Akademii Medycyny w Wenezueli (ANM) wezwali rządzących do ponownego rozpatrzenia decyzji o użyciu kubańskich szczepionek Adbala i Soberana 2, które określono mianem "kandydatów na szczepionki".

Huniades Urbina-Medina, pediatra i sekretarz ANM podkreślił, że rząd "nie może narażać dzieci i młodzieży na działanie czynnika biologicznego, który nie jest nawet szczepionką, ponieważ nie został zatwierdzony przez Światową Organizację Zdrowia". Lekarz wezwał władze do korzystania z dostępnych w kraju uznanych międzynarodowo preparatów.

Według opublikowanych w niedzielę danych w Wenezueli zarejestrowano dotychczas 4965 zgonów z powodu Covid-19 - podał portal Voz de America.

Na początku listopada w USA rozpoczęto szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat szczepionką Pfizer/BioNTech. W niektórych państwach UE, w Niemczech, Francji czy Austrii, zezwolono na szczepienia dzieci w wieku powyżej 12 lat.