Wenezuela: Wicepremier Gliński w „El Universal”: Polska od zawsze po stronie wolności

„Polska. Od zawsze po stronie wolności” - pod takim tytułem ukazał się w sobotę w wenezuelskim dzienniku „El Universal” artykuł wicepremiera Piotra Glińskiego. Polityk podkreślił, że dla Polski połączenie solidarności i wolności to fundament jej geopolitycznej koncepcji i jeden z kluczowych filarów polityki zagranicznej.

W tym, że Polacy w ubiegłym roku otworzyli Ukraińcom uciekającym przed rosyjską inwazją drzwi do swoich domów i mieszkań, udzielili im schronienia i pomocy, nie było niczego wyjątkowego - twierdzi profesor Piotr Gliński. "Wolność i doświadczenie wspólnoty są wartościami dla Polaków najważniejszymi (...). Taka postawa cechuje Polaków od pokoleń. Już na wczesnym etapie powstawania polskiej tożsamości kształtowało się poczucie wspólnoty losu i poczucie wolności".

Wicepremier przywołuje świadectwo Pawła Włodkowica na soborze w Konstancji w XV w., wskazujące, że dla Polaków wolność sumienia to świętość. "Z rzymskiego republikanizmu Rzeczpospolita wzięła pojęcie warunkującej życie polityczne wolności od dominacji, akcentowanie obyczajów, swobodę wyboru i decyzji, poczucie słuszności, powinność wobec wspólnoty wolnego człowieka. Duch republikański i wolnościowy stworzył genotyp polskości" - konstatuje wicepremier polskiego rządu. I dodaje kolejny argument: "Konstytucja 3 maja 1791 r. przeszła do historii jako wielki akt wolnościowy. Jej przeciwnicy, powołując się na wolności starodawne, odwołali się do despotii, które wytworzoną przestrzeń wolności zlikwidowały."

Kolejnym doświadczeniem połączenia wolności i solidarności był czas rozbiorów Polski: "Przez 123 lata, pomiędzy końcem XVIII w. a rokiem 1918, Polska była pozbawiona państwowości i suwerenności, pozostając przede wszystkim wspólnotą ideową - tradycji, kultury, języka. Dążenia do przywrócenia niepodległości wyrażały tradycje pozytywistyczna i insurekcyjna. Mentalność narodową konstytuowała skłonność do militarnej odpowiedzi na przemoc." Doświadczenie rozbiorowe i insurekcyjne przygotowało Polaków do odbudowy państwa, powstrzymania bolszewików w 1920 roku, oporu wobec III Rzeszy - pisze prof. Gliński.

W świadomości Polaków "trwał sen o wolności" - dodaje. Próbą ogniową był dla niego realny socjalizm, rozbijający oparte na wartościach narodowych i priorytecie rodziny struktury społeczne, negujący ludzką podmiotowość. Ale i on ugiął się ostatecznie przed "Solidarnością" - podkreśla wicepremier polskiego rządu.

Zdaniem profesora ostry konflikt kulturowo-cywilizacyjny, który świat obecnie widzi z całą wyrazistością w związku z agresją rosyjską na Ukrainę, ma swoje korzenie w doświadczeniu historycznym: "Gdy peryferyjna Moskwa w XVI w. zamierzała się rozszerzyć na dawną Ruś, spór z Rzecząpospolitą o ziemie dzisiejszej Białorusi i Ukrainy rozciągnął się z przynależności politycznej na tożsamość religijną, cywilizacyjną i etniczną. Polski eksperyment unii z Litwą eksponował kulturę polityczną wiążącą się z ideałem partycypacji i wolności obywatelskiej."

Jak zauważa prof. Gliński, w roli przedmurza chrześcijaństwa Polacy w swoich dziejach wielokrotnie osłaniali cywilizację europejską przed wschodnim niebezpieczeństwem - w wiekach XIII (Legnica 1241), XVII (Wiedeń 1683) i XX (Warszawa 1920). Podczas wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim (1409-11) upomniano się o cywilizację solidarności, o wolność i godność człowieka. Polacy, Litwini i Rusini pod Grunwaldem obronili prawo do samostanowienia. U schyłku nowożytności uważano, że "Polska jest wszędzie, gdzie bronią wolności".

"Dla Polaków zatem solidarność i umiłowanie wolności to nie pusty slogan, ale geopolityczna koncepcja - jeden z kluczowych filarów polityki zagranicznej. Jest dumą, ale też obowiązkiem. By zapobiec pokonaniu Ukraińców, trzeba wspólnego wysiłku i solidarności. Polska w tym wysiłku nie ustaje i zawsze solidarnie będzie występować w obronie wolności" - stwierdza prof. Piotr Gliński.

Artykuł wicepremiera powstał w ramach najnowszej odsłony projektu "Opowiadamy Polskę światu", realizowanej przez Instytut Nowych Mediów, wydawcę miesięcznika "Wszystko co Najważniejsze", przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Polskiej Fundacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Ukazujące się w ramach tego projektu teksty publikowane są na portalu www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl.