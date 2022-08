Wenezuelska recepta na inflację. Jej kolor jest zielony

Podczas gdy świat walczy z wysoką inflacją, w Wenezueli, od lat borykającej się z hiperinflacją, która doprowadziła do ucieczki ponad 6 milionów ludzi z kraju, notowane są jej spadki.

Hiperinflację udało się obniżyć za pomocą dość ortodoksyjnych metod gospodarczych, ale pomógł też wzrost ceny ropy naftowej, co ma niebagatelne znaczenie dla Wenezueli, posiadającej największe złoża tego paliwa na świecie i będącej członkiem OPEC.



Strategia rządu opiera się na stabilizacji kursu walutowego poprzez zwiększenie podaży waluty obcej w gotówce w lokalnych bankach, przy jednoczesnym ograniczeniu ekspansji kredytowej, zmniejszeniu wydatków publicznych i zwiększeniu podatków.



Roczna stopa inflacji w Wenezueli wyniosła 167 procent w maju tego roku i pozostaje jedną z najwyższych na świecie. Jednak ceny rosły od września w tempie jednocyfrowym, co stanowiło pewną ulgę dla Wenezuelczyków. Najwyższy poziom rocznej inflacji zanotowano w Wenezueli w 2018, kiedy wyniosła ponad 130 000 procent.

Dolar na ratunek

Wenezuelskie władze - najpierw prezydent Hugo Chavez, a potem Nicolas Maduro przez 2 dekady prowadziły socjalistyczną politykę gospodarczą, co doprowadziło do ogromnego kryzysu. Jednak wiceprezydent kraju Delcy Rodriguez w 2019 roku zaczęła wprowadzać dość kontrowersyjne metody mające wyhamować hiperinflację. De facto sprowadziły się one do przestawiania płatności na dolary amerykańskie.



Dziś niemal wszystkie punkty usługowo-handlowe w kraju przyjmują płatności wyłącznie w dolarach. Dodatkowo wyższe ceny ropy zwiększyły przepływ walut obcych do Wenezueli, a bank centralny podwoił tygodniową podaż dolarów dla lokalnych banków w pierwszej połowie roku. Według wyliczeń lokalnej firmy Sintesis Financiera podaż do lokalnych banków osiągnęła w tym okresie 1,3 miliarda dolarów, więcej niż niecały 1 miliard w całym 2021 r.

Wydaje się, że ta polityka zaczyna przynosić pozytywne skutki, bo spadek wartości lokalnej waluty, boliwara, zwolnił w pierwszym półroczu do 18 procent jego wartości, z 50 procent w analogicznym okresie ubiegłego roku.