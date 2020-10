WFP: w ciągu pół roku potrzeba prawie 7 mld USD, żeby zapobiec głodowi

Światowy Program Żywnościowy (WFP) poinformował we wtorek, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy będzie musiał zebrać 6,8 mld USD, żeby zapobiec głodowi w związku z kryzysem związanym z pandemią koronawirusa.

WFP, któremu w zeszłym tygodniu przyznano Pokojową Nagrodę Nobla za wysiłki mające na celu zapobieżenie używaniu głodu jako narzędzia wojny i konfliktu, przekazał, że do tej pory zebrał 1,6 mld USD.

"Musimy zebrać dużo więcej pieniędzy, aby mieć pewność, że unikniemy głodu" - powiedział David Beasley, dyrektor wykonawczy WFP na konferencji zorganizowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Beaseley poinformował również, że w tym roku z głodu zmarło 7 mln ludzi; pandemia koronawirusa, która może podwoić głód na całym świecie, pochłonęła kolejny 1 mln ofiar.

"Jeśli nie rozwiążemy problemu z koronawirusem, śmiertelność z powodu głodu może być 3, 4, 5 razy większa" - podkreślił Beaseley.

WFP, oenzetowska agencja z siedzibą w Rzymie, podaje, że co roku pomaga ok. 97 mln ludzi w 88 krajach, przy czym co dziewiąta osoba na świecie nadal nie ma wystarczającej ilości jedzenia.

Po kilkudziesięciu latach spadku, znowu od 2016 r. głód na świecie wzrasta, napędzany przez dwie plagi: konflikty i zmiany klimatyczne. "Jeśli myślicie o bogactwie na naszej planecie, nie powinniśmy widzieć ani jednego dziecka (głodnego), ani umierającego z głodu" - zauważył Beaseley.

WFP wysłał w czasie pandemii koronawirusa transporty z lekami i sprzętem medycznym do 120 krajów i zapewnił usługi pasażerskie w celu przewiezienia pracowników humanitarnych, gdy loty komercyjne były niedostępne z powodu blokad w transporcie międzynarodowym.

WFP - największa organizacja humanitarna na świecie - jest w całości finansowana z darowizn. Zapewnia posiłki w szkole 17,3 mln dzieci na całym świecie, a w 2019 r. dostarczyła 4,2 mln ton żywności potrzebującym krajom i regionom.