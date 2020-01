WHO apeluje do całego świata o reakcję na nowego koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwała w środę "świat do działania" przeciwko nowemu koronawirusowi, którym zakaziło się już więcej osób niż podczas epidemii SARS na początku wieku. Na czwartek zapowiedziano posiedzenie komitetu kryzysowego WHO.

"Cały świat musi być czujny, cały świat musi działać" - powiedział w środę w Genewie Michael Ryan, dyrektor WHO ds. programów ratunkowych.

Na czwartkowym posiedzeniu komitet kryzysowy WHO ma zdecydować, czy koronawirus stanowi zagrożenie na skalę międzynarodową - zapowiedział po powrocie z Pekinu dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. W skład komitetu wchodzi 16 niezależnych ekspertów.

"W ciągu ostatnich kilku dni niepokoi nas rozprzestrzenianie się wirusa zwłaszcza w niektórych krajach, zwłaszcza przekazywanie go między ludźmi. Choć liczby poza Chinami są wciąż stosunkowo małe, to istnieje potencjał o wiele większej epidemii" - zaznaczył Ghebreyesus. "Większość z ponad 6 000 przypadków nowego koronawirusa wystąpiła w Chinach - do tej pory zarejestrowano tylko 1 proc., czyli 68 przypadków, w 15 innych krajach" - zauważył.

Według oficjalnych danych łącznie do tej pory na koronawirusa zmarły 132 osoby.

Liczba potwierdzonych zakażeń nowym koronawirusem przekroczyła już liczbę potwierdzonych w Chinach kontynentalnych zakażeń wirusem SARS (zespół ostrej niewydolności oddechowej) w czasie epidemii z przełomu 2002 i 2003 roku, których było 5 327. SARS zabił na świecie ponad 700 osób, w tym 349 w Chinach kontynentalnych.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa takie linie lotnicze, jak British Airways, niemiecka Lufthansa i indonezyjski Lion Air, który dysponuje wielką flotą lotniczą w Azji Południowo-Wschodniej, ogłosiły zawieszenie wszystkich lotów do kontynentalnych Chin. Wiele krajów, w tym Wielka Brytania, Niemcy i USA odradzają swym obywatelom podróż do Chin. Hongkong zamknął sześć z 14 punktów przejść lądowych z resztą Chin.