WHO apeluje do europejskich rządów o walkę ze społecznym znużeniem restrykcjami

Dyrektor europejskiego oddziału Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Henri Kluge zaapelował we wtorek do rządów państw europejskich, by nie rezygnowały z walki ze znużeniem społeczeństwa reżimem sanitarnym, spowodowanym pandemią koronawirusa. Zachęcił przy tym władze do kreatywności.

W oświadczeniu zamieszczonym na stronach WHO Europe Kluge powołał się na wyniki badań społecznych, przeprowadzanych na zlecenie organizacji, które wskazują, że zmęczenie pandemią "osiągnęło w niektórych przypadkach poziom ponad 60 proc."

"Koszt dotychczasowych wyrzeczeń był nadzwyczajny i wymęczył nas wszystkich, gdziekolwiek mieszkamy i cokolwiek robimy. W tych warunkach poczucie marazmu i braku motywacji jest naturalne" - czytamy w oświadczeniu.

Jednocześnie Kluge wezwał rządy państw, by nie rezygnowały z działań na rzecz powstrzymywania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jak stwierdził, by skłonić społeczeństwa do większego zaangażowania, potrzebne jest regularne badanie nastrojów społecznych, wdrażanie "kreatywnych rozwiązań", opracowywanych wspólnie z mieszkańcami oraz spełnianie potrzeb społecznych w "nowy i bezpieczny sposób". Podał przy tym przykłady organizowania "pływających kin" na łodziach czy tworzenia "baniek społecznych" w środowiskach pracy.

"Mimo trudności, Covid-19 zmusza nas do wyjścia poza nauki biomedyczne w naszej odpowiedzi na pandemię" - oznajmił Kluge.

Po miesiącach przestoju, Europa jest ponownie jednym z miejsc, gdzie wirus rozprzestrzenia się najszybciej. W ubiegłym tygodniu więcej nowych przypadków Covid-19 odnotowano tylko na kontynencie amerykańskim i w Południowo-Wschodniej Azji.