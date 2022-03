WHO: Ataki na szpitale na Ukrainie to część rosyjskiej strategii

Sekretarz generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział w środę, że ataki na szpitale i ośrodki zdrowia na Ukrainie to część rosyjskiej strategii. Potwierdzono 72 takie przypadki, w których zginęli medycy i pacjenci - dodał.

"Jesteśmy wstrząśnięci nieprzerwanymi atakami na służbę zdrowia. (...) To pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego. To się musi skończyć" - oświadczył Tedros.

Dyrektor WHO ds. sytuacji kryzysowych dr Michael Ryan powiedział, że Rosjanie celowo uniemożliwiają Ukraińcom dostęp do opieki medycznej. "Odcinanie ludzi od (możliwości leczenia) to część taktyki. To część ich strategii wojskowej" - podkreślił.

Ryan powiedział już wkrótce po agresji Rosji na Ukrainę, że system opieki zdrowotnej na Ukrainie stał się dla rosyjskich wojsk "celem samym w sobie".