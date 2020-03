WHO: Białoruś stosuje działania zgodne z naszymi rekomendacjami

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przekazała w komunikacie, że na obecnym etapie Białoruś wdraża działania zgodne z jej zaleceniami w związku z koronawirusem. Niestosowanie się do zaleceń WHO zarzuciły Białorusi władze Rosji.

"Na obecnym etapie, gdy nie mamy do czynienia z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się infekcji, działania podejmowane przez Białoruś są oparte na ocenie ryzyka i odpowiadają rekomendacjom WHO" - podała WHO.

WHO, jak czytamy w oświadczeniu, "ceni sprawne i prawidłowe podejście systemu ochrony zdrowia Białorusi do tej sytuacji nadzwyczajnej".

"Istotne wysiłki i środki systemu ochrony zdrowia zostały skierowane na wczesne wyjawienie przypadków zakażenia Covid-19 z wykorzystaniem diagnostyki laboratoryjnej, izolacji, wsparcia pacjentów i ustalenia ich kontaktów. To kluczowe działania rekomendowane przez WHO w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji wywołanych przez koronawirus" - napisano.

WHO oceniła, że "nie ma uniwersalnego sposobu" walki z szerzeniem się wirusa, a kraje powinny być gotowe do realizowania różnych scenariuszy. Zaznaczono przy tym, że "wprowadzenie ograniczeń dotyczących przemieszczania się ludzi i towarów w czasie sytuacji nadzwyczajnych w dziedzinie ochrony zdrowia zazwyczaj nie jest efektywnym działaniem i może zajmować środki potrzebne do innych działań".

Zaznaczono jedynie, że "ograniczenie transportu międzynarodowego może być uzasadnione na początku (epidemii), ponieważ może dać krajom czas potrzebny do podjęcia efektywnych działań".

W poniedziałek Rosja zapowiedziała zamknięcie granicy z Białorusią. Uzasadniając swoją decyzję, władze Rosji twierdziły m.in., że Mińsk nie stosuje się do zaleceń WHO.

"Ograniczenia wjazdu do Federacji Rosyjskiej z terytorium Białorusi są wprowadzane przede wszystkim z powodu niepodjęcia przez organy władzy państwowej Białorusi zaleconych przez WHO adekwatnych działań, dotyczących zamknięcia granic w celu niedopuszczenia przedostania się infekcji koronawirusa z państw trzecich" - głosi oświadczenie służb prasowych.

Na Białorusi potwierdzono dotąd oficjalnie 36 przypadków zakażenia koronawirusem Covid-19.

"W ciągu minionej doby nie odnotowaliśmy nowych przypadków zakażenia, a część pacjentów, którzy byli zakażeni, przygotowuje się do opuszczenia szpitali" - poinformował we wtorek minister zdrowia Uładzimir Karanik.

Minister zapowiedział, że wkrótce Mińsk podejmie decyzję w sprawie dodatkowych działań w ramach ochrony przed szerzeniem się wirusa. "Będą to działania skierowane na niedopuszczenie do wwiezienia wirusa. Rozumiemy, że u naszych sąsiadów sytuacja nie jest bardzo dobra, dlatego będziemy dodatkowo minimalizować ryzyka" - oświadczył Karanik.

Z Mińska Justyna Prus