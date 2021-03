WHO: czas na rezygnację z patentów na szczepionki, trzeba pomóc biednym krajom

Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział w piątek, że nadszedł czas na rezygnację z patentów na narzędzia potrzebne biedniejszym krajom do walki z pandemią koronawirusa.

Tedros wystąpił na briefingu w Genewie przed spotkaniem na ten temat w przyszłym tygodniu Światowej Organizacji Handlu (WTO). Na tym spotkaniu ma pojawić się pomysł tymczasowego zrzeczenia się praw własności intelektualnej do narzędzi walki z Covid-19. W przeszłości napotykał on sprzeciw ze strony bogatych krajów z dużym przemysłem farmaceutycznym.

"Jednym z naszych głównych priorytetów jest obecnie zwiększenie zasięgu Covax, aby pomóc wszystkim krajom zakończyć pandemię Covid-19. Oznacza to pilne działania na rzecz zwiększenia produkcji" - powiedział, nawiązując do globalnej platformy udostępniania szczepionek, które, jak zapowiedział, będą wysłane w przyszłym tygodniu do 51 krajów.

Covax to wspierana przez Światową Organizację Zdrowia globalna inicjatywa, zrzeszająca rządy i wytwórców farmaceutycznych. Jej celem jest zagwarantowanie szczepionek dla krajów rozwijających się i wyrównanie szans dostępu do tych preparatów.

WHO od dawna wzywa bogate kraje do zapewnienia sprawiedliwego podziału szczepionek. Globalna organizacja jest jednym z liderów Covax, programu, którego celem jest dostarczenie w tym roku 1,3 miliarda dawek szczepionek krajom ubogim i o średnich dochodach. Ale do tej pory Covax rozwija się powoli.

Tedros poinformował też, że w ramach Covax dostarczono do 20 krajów ponad 20 mln dawek szczepionek na walkę z Covid-19. Dodał, że pandemia koronawirusa oznacza masową traumę, nawet większą niż po drugiej wojnie światowej, która trwała wiele lat.