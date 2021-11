WHO: do wiosny 2022 r. na świecie możliwe kolejne 2,2 mln zgonów z powodu Covid-19

Do wiosny w 53 państwach europejskich i środkowoazjatyckich może nastąpić 700 tys. zgonów z powodu Covid-19, a w skali świata bilans śmierci wskutek pandemii może wzrosnąć o 2,2 mln – ostrzega WHO Europe, cytowana we wtorek przez agencję Associated Press.

"Obecna sytuacja związana z pandemią Covid-19 w Europie i Azji Środkowej jest bardzo poważna. Przed nami trudna zima, ale nie powinniśmy być pozbawieni nadziei, ponieważ my wszyscy - rządy, służba zdrowia, osoby indywidualne - możemy podjąć zdecydowane działania w celu ustabilizowania sytuacji kryzysowej" - powiedział dr Hans Henri P. Kluge, dyrektor WHO na region Europy.

Europejskie Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Kopenhadze stwierdziło, że "dawka przypominająca szczepionki przeciw wirusowi SARS-Cov-2 powinna być uznana za priorytet w przypadku najbardziej wrażliwych grup - u osób z osłabionym układem odpornościowym, w populacji powyżej 60. roku życia oraz u pracowników służby zdrowia".

We wcześniejszych oświadczeniach centrala WHO z siedzibą w Genewie podkreślała konieczność sprawiedliwego podziału preparatów do szczepień, wskazując na trudności z dostępem do szczepionek w biedniejszych państwach.

W obliczu 4,2 tys. zgonów dziennie, odnotowywanych w minionym tygodniu w regionie Europy i Azji Środkowej, WHO Europe wezwała społeczność międzynarodową do "szczepień, właściwego dbania o higienę i przestrzegania zasad dystansu społecznego".

"Możemy spodziewać się wysokiego lub skrajnego wysokiego obłożenia łóżek szpitalnych w 25 krajach oraz wysokiego lub skrajnie wysokiego zapotrzebowania na miejsca dla pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM) w 49 z 53 krajów od dziś do 1 marca 2022 r." - ostrzega europejski oddział WHO.