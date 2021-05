Szczepionka chińskiej firmy Sinopharm dopuszczona do użytku

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) awaryjnie dopuściła do użytku szczepionkę przeciw Covid-19 chińskiej firmy Sinopharm.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) awaryjnie dopuściła w piątek do użytku szczepionkę przeciw Covid-19 chińskiej firmy Sinopharm. To pierwsza zaaprobowana przez WHO szczepionka na koronawirusa niewyprodukowana na Zachodzie.



Jest to również pierwszy przypadek, gdy WHO awaryjnie zatwierdziła do użytku szczepionkę chińskiej produkcji na chorobę zakaźną.

WHO today listed the Sinopharm #COVID19 vaccine for emergency use in all countries, a prerequisite for a potential #COVAX roll-out. Interim policy recommendations were also issued for the vaccine usage.



Zatwierdzenie szczepionki przez WHO oznacza, że organizacja ta uznała preparat za skuteczny i bezpieczny, a zatem może on zostać włączony do programu COVAX, gwarantującego dostawy szczepionek do państw rozwijających się.



Ponadto aprobata WHO zwiększy zaufanie do chińskiego preparatu, którego ponad 100 mln dawek sprzedano za granicę.



Szczepionka Sinopharmu podawana jest w dwóch dawkach, a WHO zaleca stosowanie jej u osób powyżej 18. roku życia.



Według chińskich władz preparat Sinopharmu zapobiega zachorowaniu na COVID-19 ze skutecznością ponad 79 proc. W próbach klinicznych w Brazylii, Turcji i Indonezji szczepionka wykazała skuteczność pomiędzy 50,65 a 83,5 proc.