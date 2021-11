WHO: duży wzrost liczby zakażeń w Europie to sygnał ostrzegawczy dla reszty świata

Wzrost o 55 proc. liczby zakażeń koronawirusem w Europie w ostatnich czterech tygodniach to "sygnał ostrzegawczy" dla reszty świata - oświadczył w czwartek dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. sytuacji kryzysowych Mike Ryan. Podkreślił, że bilanse nowych infekcji rosną mimo dostępności szczepionek.

"To sygnał ostrzegawczy dla świata, gdy widzimy, co dzieje się w Europie pomimo dostępności szczepień" - oświadczył Ryan na konferencji prasowej.

Również w czwartek szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że dawki przypominające preparatów przeciw Covid-19 powinny być obecnie podawane jedynie osobom o obniżonej odporności.

"Wciąż apelujemy do producentów szczepionek, (...) by ich priorytetem było zaopatrywanie COVAX, a nie jedynie zysk" - mówił dyrektor generalny WHO.

COVAX to globalny program dostaw szczepionek przeciw Covid-19 dla krajów rozwijających się, któremu patronuje WHO.

W środę agenda ds. zdrowia ONZ zezwoliła na stosowanie w nagłych wypadkach wyprodukowanej w Indiach szczepionki przeciw Covid-19 - Covaxin.

Główna specjalistka naukowa WHO Soumya Swaminathan przekazała, że indyjski preparat produkowany przez Bharat Biotech wykazuje skuteczność na poziomie około 70 proc. przeciw wysoce zakaźnemu wariantowi Delta. Covaxin jest ósmą szczepionką przeciw Covid-19 z zezwoleniem WHO.