WHO: już ponad 100 ataków na służbę zdrowia na Ukrainie; zginęło blisko 80 osób

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że zweryfikowała 103 ataki na służbę zdrowia na Ukrainie od 24 lutego, kiedy Rosja rozpoczęła zbrojną inwazję na ten kraj. W ich wyniku zginęły 73 osoby, a 51 zostało rannych.

Jak wynika z danych WHO, 89 ataków dotyczyło placówek opieki zdrowotnej, a 13 środków transportu, w tym ambulansów. Według organizacji 1000 placówek zdrowotnych znajduje się w pobliżu stref konfliktu lub terenów okupowanych.

"Jesteśmy oburzeni nieustającymi atakami na służbę zdrowia. To naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego. Pokój jest jedyną drogą. Ponownie wzywam Federację Rosyjską do zakończenia wojny" - przekazał w oświadczeniu dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

W czwartek Lwów odwiedził dyrektor regionalny WHO na Europę Hans Kluge. "To bardzo przykra ironia, że kamień milowy, jakim jest 100 ataków na służbę zdrowia na Ukrainie, przekroczono akurat w Światowym Dniu Zdrowia. Byłem osobiście zaskoczony niezłomnością i siłą pracowników ukraińskiej służby zdrowia i systemu opieki zdrowotnej w tym kraju" - podkreślił.