WHO: koronawirus nadal ewoluuje, ale społeczeństwa są coraz bardziej odporne

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała w środę zaktualizowany plan, dotyczący dalszej walki z Covid-19, przedstawiający trzy możliwe scenariusze rozwoju pandemii w tym roku.

"Na podstawie tego, co wiemy teraz, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że koronawirus nadal ewoluuje, ale nasilenie choroby, którą powoduje, zmniejsza się z czasem wraz ze wzrostem odporności z powodu szczepień i infekcji" - powiedział sekretarz generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros podkreślił, że każdy kraj powinien wprowadzić zaktualizowany strategiczny plan reagowania, uwzględniający czynniki powodujące transmisję SARS-CoV-2 i dążenie do zmniejszania wpływ Covid-19 na nasze życie w celu zakończenia globalnej sytuacji kryzysowej.