WHO: liczba zakażeń koronawirusem szybko rośnie w obu Amerykach

Liczba nowych przypadków koronawirusa szybko rośnie w obu Amerykach, w całym regionie liczba osób zakażonych jest bliska 3 mln - powiedziała we wtorek dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. Ameryk Carissa Etienne.

Oświadczyła też, że Panamerykańska Organizacja Zdrowia (PAHO), która stanowi część WHO, liczy na to, iż będzie mogła nadal współpracować z USA, mimo decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu jego kraju z tej organizacji.

Etienne, która wystąpiła podczas konferencji prasowej online w Waszyngtonie wraz z innymi szefami PAHO, zaapelowała do rządów, by nie znosiły zbyt wcześnie restrykcji związanych a pandemią koronawirusa, aby ożywić gospodarkę. Podkreśliła, że nadal należy unikać organizowania dużych zgromadzeń, zwłaszcza tam, gdzie liczba nowych przypadków zakażenia stale rośnie.

W piątek Trump oświadczył, że USA zrywają relacje z tą agendą ONZ. Mimo to w poniedziałek szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus wyraził nadzieję na kontynuowanie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

Trump wielokrotnie oskarżał WHO o sprzyjanie Chinom. Jego zdaniem reakcja tej organizacji na wybuch pandemii nie była odpowiednia, ponieważ Chiny "całkowicie kontrolują" WHO. Trump oskarżył też władze w Pekinie o wywieranie presji na WHO i nieprzesyłanie obowiązkowych reportów.

Wcześniej we wtorek WHO poinformowała, że w Europie Zachodniej obserwuje stały spadek liczby zachorowań, ale nie dotyczy to Rosji i Europy Wschodniej.