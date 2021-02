WHO naciska na Chiny, by przekazały surowe dane ws. Covid-19

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) naciska na Chiny, by przekazały jej misji badawczej surowe dane w sprawie początku pandemii koronawirusa - powiedział w sobotę Peter Ben Embarek członek misji, która już wcześniej uskarżała się na utrudnianie przez Pekin dostępu do tych informacji.

Embarek dodał, że eksperci WHO, których zadaniem było ustalenie przyczyn pandemii, są sfrustrowani brakiem dostępu do nieopracowanych przez stronę chińską danych. Podkreślił też, że oczekiwania członków misji "są realistyczne".

Zespół WHO zakończył już badania w Chinach, ale nie doprowadziły one do sformułowania ostatecznych konkluzji - przypomina AFP.

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział w minionym tygodniu, że na razie nie można wykluczyć żadnej hipotezy dotyczącej przyczyn wybuchu pandemii.

Wcześniej w sobotę doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan napisał w komunikacie, że Chiny muszą przekazać dane na temat pierwszych dni pandemii koronawirusa. Dodał, że raport misji WHO dotyczący genezy pandemii koronawirusa musi być sporządzony w sposób "niezależny i wolny od ingerencji chińskiego rządu".

W piątek "Wall Street Journal", powołując się na ekspertów WHO, napisał, że Chiny odmówiły przekazania misji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) surowych danych dotyczących pierwszych przypadków Covid-19 w tym kraju.

Przedstawiciele WHO przekazali, że dane te mogłyby pomóc im określić, w jaki sposób i kiedy koronawirus po raz pierwszy rozprzestrzenił się w Chinach. Chińskie władze odrzuciły jednak prośby o dostarczenie takich danych dotyczących 174 przypadków Covid-19, wykrytych we wczesnej fazie pandemii w mieście Wuhan w grudniu 2019 r.