WHO obawia się "cichej epidemii" koronawirusa w Afryce

Wysłannik Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do Afryki Samba Sow oświadczył w poniedziałek, że obawia się poważnie, że z powodu braku testów na obecność koronawirusa na kontynencie tym dojdzie do "cichej epidemii".

"Moją podstawową obawą związaną z Afryką jest to, że brak testów prowadzi do cichej epidemii. Więc musimy naciskać na przywódców, by uznali testy za priorytet" - oznajmił Sow.

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że w Afryce na razie zdiagnozowano mniej niż 1,5 proc. globalnych przypadków koronawirusa, a liczba osób zmarłych na Covid-19 stanowi 0,1 proc. ofiar śmiertelnych na świecie. Ogniska epidemii znajdują się w dużych miastach.

Wszystkie państwa Afryki mają przygotowane plany działania w związku z pandemią, ale są w nich "luki i słabe punkty" - dodał.

Tedros powiedział też, że czasowo zawieszone zostały testy kliniczne hydroksychlorochiny, leku na malarię, u pacjentów chorych na Covid-19 w oczekiwaniu na weryfikację danych dotyczących bezpiecznego stosowania tego środka.