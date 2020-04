WHO ostrzega przed przerwaniem systemu dostaw szczepionek

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) obawia się zakłócenia systemu dystrybucji szczepionek - poinformował we wtorek jej przedstawiciel. Dodał, że WHO przyspiesza dostawy testów diagnostycznych i sprzętu ochronnego do Ameryki Łacińskiej.

Odpowiedzialny w WHO za wsparcie operacyjne i logistykę Paul Molinaro powiedział podczas internetowej konferencji prasowej w Genewie, że ogólnoświatowy system dystrybucji szczepionek został zakłócony w kwietniu, i jeżeli ta sytuacja przeciągnie się na maj, pojawią się luki w systemie szczepień.

"Widzieliśmy, jak międzynarodowy system transportu lotniczego, od którego całkowicie zależy przepływ naszych ładunków, stopniowo się zamykał. Teraz znajdujemy się w momencie, w którym musimy szukać rozwiązań tego problemu" - tłumaczył Molinaro.

Dodał, że ta sytuacja może również wpłynąć na dostawy niektórych produktów spożywczych.

WHO zamierza zwiększyć dostawy środków ochrony osobistej i testów diagnozujących infekcję koronawirusem do Ameryki Łacińskiej, gdzie szybko rozprzestrzenia się pandemia koronawirusa. Sprzęt ma być rozprowadzany z Panamy, w której utworzone zostanie lokalne centrum dystrybucji - przekazał Molinaro