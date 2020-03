WHO: Potrzebujemy mostów powietrznych, by dostarczać środki medyczne

Dyrektor ds. sytuacji nadzwyczajnych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dr Mike Ryan oświadczył w piątek, że potrzebne będą mosty powietrzne, by przewozić personel i dostarczać środki medyczne do krajów, które tego potrzebują.

"Potrzebujemy infrastruktury, mostów powietrznych, aby móc transportować personel, konieczne materiały, włącznie z testami laboratoryjnymi i środki ochronne do krajów, gzie wystąpiły poważne problemy z dostawami" - oznajmił Ryan.

WHO dostarczyło 1,5 mln testów na koronawirusa do krajów na całym świecie, ale może się okazać, że będzie potrzebowało 80 razy więcej w czasie walki z pandemią - dodał.