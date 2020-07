WHO powołuje komisję do oceny własnego postępowania w związku z pandemią Covid-19

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w czwartek, że powoła niezależną komisję do oceny własnego postępowania w związku z pandemią Covid-19. Na jej czele mają stanąć była premier Nowej Zelandii Helen Clark i była prezydent Liberii Ellen Johnson Sirleaf.

Taka decyzja jest wynikiem ostrej krytyki pod adresem WHO ze strony administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, który zarzucił organizacji, że jest kontrolowana przez Chiny. USA mają wycofać się z WHO w ciągu roku.

"Skala tej pandemii, która dotknęła praktycznie każdego na świecie, zasługuje oczywiście na odpowiednią i uczciwą ocenę" - powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus podczas wideokonferencji z przedstawicielami 194 państw członkowskich. "Wszyscy musimy spojrzeć w lustro: WHO, każde państwo członkowskie, wszyscy zaangażowani w reagowanie" - dodał.

Współprzewodniczące Clark i Johnson Sirleaf wybiorą pozostałych członków niezależnej komisji ds. gotowości i reagowania na pandemię (IPPR), która przedstawi następnie sprawozdanie okresowe na dorocznym spotkaniu ministrów zdrowia w listopadzie i "sprawozdanie merytoryczne" w maju 2021 roku.

IPPR "pomoże nam zrozumieć, co się wydarzyło - przez uczciwą ocenę - oraz pomoże nam zrozumieć, co powinniśmy zrobić, by zapobiec takiej tragedii w przyszłości" - podkreślił Tedros. "To nie będzie standardowy raport, który się odhacza, a następnie odkłada na półkę, by zbierał kurz. To coś, co traktujemy poważnie" - zaznaczył szef WHO.

Clark przyznała, że zadanie będzie "wyjątkowo trudne", a laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Johnson Sirleaf, której kraj został dotknięty epidemią eboli w latach 2014-2016, powiedziała, że z niecierpliwością czeka na "podjęcie wszelkich starań, by odpowiedzieć" na wyzwania pandemii.

Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa ponad 12 milionów ludzi zostało zarażonych koronawirusem na całym świecie, z czego ponad 550 tys. zmarło.