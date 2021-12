WHO spodziewa się "na dniach" więcej informacji ws. przenoszenia wariantu Omikron

Światowa Organizacja Zdrowia spodziewa się "na dniach" więcej informacji w kwestii przenoszenia się nowego wariantu koronawirusa - Omikronu - poinformowała w środę na briefingu w Genewie główna ekspertka WHO ds. epidemii Maria Van Kerkhove.

Jest to szybciej niż "tygodnie", jakie WHO zakładała przed kilkoma dniami na dokonanie oceny dostępnych danych dotyczących nowego wariantu, który Organizacja określiła jako "budzący obawy".

To, czy wariant jest bardziej zakaźny i czy jest odporny na szczepionkę, to tylko niektóre z głównych pytań, na które wciąż trzeba odpowiedzieć.

Producenci szczepionek zapowiedzieli, że ocena skuteczności ich szczepionek przeciwko wariantowi Omikron zajmie około dwóch tygodni.

Van Kerkhove uważa, że jednym z możliwych scenariuszy jest to, że nowy wariant, który został po raz pierwszy zarejestrowany w RPA, może być bardziej zakaźny niż dominujący wariant Delta. Dodała, że nie wiadomo jednak jeszcze, czy Omikron wywołuje poważniejsze skutki niż inne warianty koronawirusa.

Główna specjalistka naukowa WHO Soumya Swaminathan jest z kolei zdania, że istniejące szczepionki przeciwko Covid-19 będą skuteczne w walce z wariantem Omikron.

Mike Ryan, dyrektor ds. sytuacji kryzysowych WHO, powtórzył sprzeciw Organizacji wobec zakazów lotów do i z południowej Afryki, które zostały wprowadzone przez Wielką Brytanię i inne kraje, twierdząc, że nie zapobiegnie to rozprzestrzenianiu się wariantu.

"Pomysł, że można po prostu nałożyć hermetyczną pieczęć na niektóre kraje, nie jest możliwy. Nie widzę logiki ani z perspektywy epidemiologicznej, ani zdrowia publicznego" - stwierdził.