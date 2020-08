WHO: testy na obecność koronawirusa muszą być dostępne i wykonywane szybko

Przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. sytuacji kryzysowych Mike Ryan oświadczył w czwartek, że w większości krajów nie jest konieczne testowanie na obecność koronawirusa szerokich populacji, jednak testy powinny być dostępne i wykonywane szybko.

Ryan poinformował, że WHO pozostaje w kontakcie z władzami Chin i zbiera międzynarodową grupę lekarzy, która uda się do Wuhan, by zbadać przyczyny epidemii wspólnie z lokalnymi specjalistami. Dodał, że eksperci WHO są w kontakcie z chińskimi wirusologami.

Maria Van Kerkhove, epidemiolożka WHO, oceniła, że należy testować osoby podejrzane o to, że mogły się zakazić i ludzi, z którymi się kontaktowały, jeśli to możliwe; przede wszystkim należy jednak skoncentrować się na testowaniu osób, u których pojawiły się symptomy infekcji.

Dodała, że rozszerzenie akcji przeprowadzania testów na osoby, które nie mają symptomów infekcji, lub mają łagodne objawy, może być konieczne w przypadku badania ognisk zakażenia, aby przerwać "łańcuch transmisji" koronawirusa.