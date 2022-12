WHO wzywa Chiny do udostępniania na bieżąco danych o Covid-19

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) spotkała się w piątek z chińskimi urzędnikami, aby omówić eksplozję liczby przypadków Covid-19 w Chinach i wezwała ich do udostępniania danych w czasie rzeczywistym, aby inne kraje mogły skutecznie reagować.

"30 grudnia odbyło się spotkanie na wysokim szczeblu między WHO a Chinami w sprawie obecnego wzrostu liczby przypadków Covid-19, w celu uzyskania dalszych informacji na temat sytuacji oraz zaoferowania wiedzy fachowej i wsparcia ze strony WHO" - przekazała WHO w oświadczeniu.

"WHO ponownie zwróciła się o regularne udostępnianie konkretnych danych w czasie rzeczywistym na temat sytuacji epidemiologicznej, w tym więcej danych na temat sekwencjonowania genetycznego i wpływu choroby, hospitalizacji, przyjęć na oddziały intensywnej terapii i zgonów" - czytamy w oświadczeniu.

WHO zaapelowała również o dane na temat przeprowadzonych szczepień i statusu szczepień, w szczególności wśród osób wrażliwych i powyżej 60 roku życia.

Gwałtowny wzrost liczby infekcji w Chinach wywołał globalne obawy i pytania dotyczące zgłaszania przypadków, przy czym oficjalne dane dotyczące przypadków i zgonów są niskie, a niektóre szpitale i kostnice w Chinach są przeciążone, informuje WHO.