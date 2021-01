WHO wzywa do rozpoczęcia w ciągu 100 dni szczepień przeciwko Covid-19 na całym świecie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwała w piątek wszystkie kraje świata do rozpoczęcia szczepień przeciwko Covid-19 w ciągu 100 dni. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus podkreślił, że na razie kampanie szczepień rozpoczęły się tylko w 46 państwach.

"Świat nie potrafi przerywać łańcuchów przenoszenia koronawirusa na poziomie społeczności i gospodarstw domowych" - powiedział Tedros podczas konferencji prasowej online z Genewy. "Musimy zlikwidować lukę między zamysłem a realizacją na poziomie krajowym i indywidualnym. Obecna sytuacja wywiera ogromną presję na szpitale i pracowników służby zdrowia" - dodał.

Z kolei Didier Houssin, szef Komitetu Nadzwyczajnego WHO powiedział, że "świat prowadzi wyścig z koronawirusem, który próbuje mutować, a nowe warianty wymagają szybkich i intensywnych badań".

"Sytuacja obecnie jest taka, że jesteśmy trochę sparaliżowani, trochę zdezorientowani" - podkreślił Houssin podczas tej samej konferencji. - Lepszej organizacji być może wymaga kwestia podróży lotniczych, drogowych i morskich".

Dyrektor WHO ds. nagłych przypadków zdrowotnych Michael Ryan podkreślił, że za obecny rozwój pandemii nie należy winić tylko nowych mutacji koronawirusa. "Wirus również wykorzystuje złagodzenie indywidualnych zachowań. Zbyt łatwo jest winić nowe mutacje i mówić, że odpowiedzialny jest wirus. Niestety, my też jesteśmy winni" - powiedział.

Według WHO liczba krajów i terytoriów, w których występuje wariant koronawirusa, początkowo zidentyfikowany w Wielkiej Brytanii, wynosi 50, a wariant zidentyfikowany w RPA stwierdzono w 20 państwach. Organizacja uważa jednak, że te liczby są prawdopodobnie niedoszacowane.

WHO oświadczyła też, że na razie jest przeciwna wprowadzaniu świadectw szczepień przeciwko Covid-19 jako warunku umożliwiającego wjazd do kraju podróżującym z zagranicy. "Brakuje nam kluczowych dowodów na to, że osoby zaszczepione nie mogą być zakażone lub nie przenoszą infekcji. Poza tym zbyt mało osób ma obecnie dostęp do szczepionek" - argumentował Ryan.

Zdaniem WHO pandemia koronawirusa gwałtownie przyspieszyła w większej części świata w ciągu ostatnich siedmiu dni - codziennie odnotowuje się ok. 724,7 tys. nowych przypadków zakażenia, co stanowi wzrost o 10 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem.

W piątek Uniwersytet Johnsa Hopkinsa z Baltimore podał, że w wyniku pandemii na całym świecie zmarło ponad 2 mln osób, a koronawirusem zakaziło się łącznie ponad 93 mln ludzi.