Wiceminister Guibourge-Czetwertyński: UE musi demonstrować jedność w sprawie Ukrainy

Unia Europejska powinna demonstrować jedność i gotowość do wsparcia Ukrainy - oświadczył w środę przed rozpoczęciem nieformalnego spotkania przedstawicieli unijnych resortów środowiska w Pradze polski wiceminister Adam Guibourge-Czetwertyński.

"Bardzo ważne jest, by Europa demonstrowała jedność w tej sprawie, by udzielała Ukrainie pomocy i była gotowa do zrobienia wszystkiego - także jeśli chodzi o sankcje - żeby zakończyć tę wojnę tak szybko, jak to możliwe" - powiedział wiceszef ministerstwa klimatu i środowiska.

Dopytywany, co właściwie można teraz zrobić dla ochrony środowiska na Ukrainie, odparł: "My, jako Polska, dostarczamy Ukrainie sprzęt potrzebny do pomiaru wpływu, jaki ta inwazja wywiera na środowisko. Zaoferowaliśmy również pomoc specjalistów, żeby prowadzić takie oceny. Są to środki, które możemy podjąć teraz. Natomiast kiedy sytuacja na to pozwoli, możemy pomóc w odbudowie tych zniszczonych terenów".