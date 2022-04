Wiceminister Jabłoński: Jedyną opcją dla Europejczyków, aby żyć w pokoju, jest skończenie z reżimem Putina

„Albo wygra Europa, albo Putin” - powiedział w opublikowanym w środę wywiadzie dla dziennika „El Independiente” wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. „Jedyną opcją dla nas, Europejczyków, aby żyć w pokoju, jest położenie kresu reżimowi Putina” - podkreślił.

Wiceszef polskiego MSZ zwrócił uwagę, że "po siedmiu tygodniach konfliktu Putinowi nie udało się odnieść zwycięstwa militarnego ani politycznego, dlatego teraz zmienia taktykę i atakuje wschodnią część Ukrainy".

"Rosja chce zniszczyć Ukrainę, bombarduje miasta i atakuje ludność cywilną. Naszym obowiązkiem jest pomóc Ukrainie na wszelkie możliwe sposoby, bo jeżeli Putin wygra, to na tym się nie skończy. Zaatakuje inne kraje, ponieważ jego reżim jest z natury przestępczy" - powiedział Jabłoński.

Według wiceministra, Polska na razie nie jest na celowniku Kremla, gdyż ten jest zajęty wojną na Ukrainie. "Ukraińcy bronią nie tylko własnej niepodległości i wolności, ale także niepodległości i wolności innych krajów europejskich" - podkreślił Jabłoński. To dlatego "teraz najważniejszą rzeczą jest pomóc im w obronie linii frontu na wschodzie". "Ta bitwa, która teraz się zaczyna, jest największą od czasów II wojny światowej" - stwierdził wiceminister.

"Ważne jest nie tylko osiągnięcie kilkumiesięcznego pokoju, ale trwałe rozwiązanie, którym jest zwycięstwo Ukrainy - ocenił Jabłoński. - Każdy inny scenariusz oznaczałby zwycięstwo Putina i nie możemy na to pozwolić; byłoby to egzystencjalne zagrożenie dla całego kontynentu europejskiego".

Wiceszef MSZ stwierdził, że obecnie nie są możliwe negocjacje pokojowe z Rosją. "Putin udawał, że jest gotów negocjować, podczas gdy jego żołnierze nadal bombardowali miasta, atakowali cywilów i gwałcili kobiety" - uzasadnił. "My w Europie musimy sobie uzmysłowić, że Rosja Putina nie jest wiarygodnym partnerem. Nie można dogadywać się ani negocjować z Kremlem" - powiedział.

Wiceminister Jabłoński ostrzegł, że "jeżeli Putin by wygrał na Ukrainie, byłby to dopiero początek kolejnych konfliktów". "Taka jest natura rosyjskiego reżimu - wyjaśnił. - To kraj przestępczy; jego ideologia opiera się na narzucaniu swojej woli słabszym".

Podkreślił, że Polska od 6-7 lat buduje nową infrastrukturę dla importu gazu ziemnego i ropy naftowej w celu uniezależnienia się od dostaw z Rosji. "Najpóźniej do końca bieżącego roku Polska będzie wolna od rosyjskiego gazu, ropy i węgla" - poinformował Jabłoński. - W ten sposób wskazujemy drogę do działania dla innych krajów europejskich".

"Zamierzamy kontynuować naszą polityczną i dyplomatyczną działalność, aby zwiększyć presje sankcji na Rosję i pomóc Ukrainie we wszystkim, czego potrzebuje do wygrania wojny - powiedział. - Klęska reżimu Putina jest dla nas jedyną opcją". "Musimy z nim skończyć, gdyż zagraża pokojowi i bezpieczeństwu Europy" - podkreślił.

"Dziś jest jasne, że Ukraina walczy o wartości europejskie. Musimy wspierać Ukrainę w jej walce. Musimy uchwalić więcej sankcji. Musimy wyeliminować źródła finansowania reżimu rosyjskiego. To jedyne wyjście" - podkreślił wiceminister Jabłoński.

Według "El Independiente", Polska stała się kluczowym krajem w wojnie z Kremlem, a jej rząd "całkowicie popiera Ukrainę utrzymując, że broni wartości europejskich". "Według Polski, stawką wojny na Ukrainie jest przyszłość Europy" - napisał hiszpański dziennik.