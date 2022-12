Wiceminister Jabłoński: jest zgoda polityczna na kolejny pakiet wsparcia obrony Ukrainy

Udało się uzyskać zgodę polityczną na kolejny pakiet wsparcia obrony Ukrainy z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju - 2 mld euro - powiedział w poniedziałek w Brukseli Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych po spotkaniu unijnych szefów dyplomacji.

"Zostało to odblokowane i to jest myślę najważniejsza, konkretna wiadomość. Dzięki temu będziemy mogli wesprzeć Ukrainę w jej walce z rosyjskimi atakami na ludność cywilną, na infrastrukturę energetyczną" - powiedział.

Dodał, że Polsce zależy na wparciu działań obronnych przed atakami z powietrza, atakami rakietowymi. "To jest to, co Polska wspiera" - zaznaczył.