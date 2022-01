Wiceminister Kaleta: gdyby TSUE podzielił opinię rzecznika generalnego, UE stałaby się państwem federalnym

Gdyby TSUE podzielił opinię rzecznika generalnego Trybunału, UE stałaby się pod kątem prawa ustrojowego państwem federalnym - oświadczył PAP wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, komentując opinię rzecznika generalnego TSUE dotyczącą Rumunii.

"Rzecznik ocenił, że granica suwerenności państw członkowskich ma być oceniana przez TSUE, a trybunały konstytucyjne mają w razie wątpliwości co do relacji między konstytucją a traktatami kierować do TSUE pytania prejudycjalne, a następnie orzekać na podstawie wyroków TSUE" - stwierdził.

"Oznacza to, że gdyby TSUE podzielił ten pogląd, to sądy konstytucyjne państw członkowskich byłyby podległe TSUE, w efekcie TSUE mógłby decydować o każdym aspekcie funkcjonowania państwa członkowskiego. UE stałaby się pod kątem prawa ustrojowego państwem federalnym" - dodał Kaleta.

W opublikowanej w czwartek opinii rzecznik generalny TSUE Anthony Michael Collins ocenił, że prawo Unii stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu lub praktyce, zgodnie z którymi sądy krajowe nie są uprawnione do badania zgodności z prawem Unii przepisu krajowego, uznanego za zgodny z konstytucją na mocy orzeczenia trybunału konstytucyjnego państwa członkowskiego.

"Zasada niezawisłości sędziowskiej w związku z art. 2 TUE i art. 47 Karty praw podstawowych, stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu lub praktyce, zgodnie z którymi sądy krajowe nie są uprawnione do badania zgodności przepisu krajowego, uznanego za zgodny z konstytucją na mocy orzeczenia trybunału konstytucyjnego państwa członkowskiego, z przepisami prawa Unii. Zasada ta stoi na przeszkodzie możliwości wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i zastosowaniu kar dyscyplinarnych wobec sędziego w związku z takim badaniem" - napisał w przedłożonej opinii przedstawiciel Trybunału.

Sprawa, której dotyczy opinia trafiła do TSUE z Rumunii. Sąd apelacyjny w mieście Krajowa zwrócił się do Trybunału z odesłaniem prejudycjalnym w celu rozstrzygnięcia, czy sędziemu krajowemu można zakazać badania zgodności z prawem Unii przepisu prawa, który został uznany za zgodny z konstytucją przez trybunał konstytucyjny państwa członkowskiego, pod rygorem wszczęcia przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego i nałożenia sankcji.

W przedłożonej w czwartek opinii rzecznik generalny Anthony Michael Collins zauważył, że w sprawie takiej jak niniejsza, sąd krajowy jest związany dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości UE wykładnią spornych przepisów. W danym przypadku nie powinien on uwzględniać oceny sądu wyższej instancji lub krajowego trybunału konstytucyjnego, jeśli mając na uwadze tę wykładnię, uzna, że przepisy te nie są zgodne z prawem Unii.

Z Brukseli Łukasz Osiński