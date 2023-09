Wiceminister Mularczyk: dlaczego Niemcy nie zabiorą imigrantów do siebie zamiast przymusowo relokować ich do innych krajów?

Dlaczego niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych nie zabierze nielegalnych imigrantów do domu zamiast przymusowo relokować ich do innych krajów UE? - zapytał na portalu X wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk w odpowiedzi na post MSZ Niemiec popierający finansowanie organizacji pozarządowych (NGO), transportujących migrantów z Morza Śródziemnego do Włoch.

"Czy niemiecki rząd otwarcie powiedział, dokąd wspierane przez niego finansowo organizacje pozarządowe zabierają uratowanych imigrantów?" - zapytał polski polityk. "Dlaczego niemiecki rząd narzeka na 268 wiz w Polsce, a nie na tysiące imigrantów przybywających drogą morską za niemieckie pieniądze?" - dodał.

Mularczyk zareagował na post niemieckiego MSZ, które odpowiedziało z kolei na wpis właściciela portalu X Elona Muska. Ten ostatni udostępnił film z informacją, że osiem organizacji pozarządowych (NGO), dotowanych przez rząd w Berlinie, transportuje zebranych na Morzu Śródziemnym nielegalnych imigrantów i odstawia ich na terytorium Włoch.

"Czy niemieckie społeczeństwo o tym wie?" - zapytał Musk. "Tak - to się nazywa ratowanie życia" - odpisało MSZ w Berlinie. "A więc jesteście z tego dumni. Interesujące. Szczerze mówiąc wątpię, by większość niemieckiego społeczeństwa to popierała" - napisał z kolei Musk zastanawiając się, czy to, że Niemcy transportują ogromną liczbę nielegalnych imigrantów na włoską ziemię nie stanowi naruszenia suwerenności Włoch.

W piątek szef włoskiego MSZ, wicepremier Antonio Tajani wyraził zaniepokojenie informacją o tym, że w kierunku wyspy Lampedusa płynie kilka statków organizacji pozarządowych pod banderą Niemiec. Od kilku dni trwa spór Rzymu z Berlinem, który postanowił finansować organizacje pozarządowe, ratujące migrantów na Morzu Śródziemnym i przewożące ich potem do Włoch

Rzym protestuje przeciwko temu, że wszyscy migranci ratowani na Morzu Śródziemnym przez organizacje pozarządowe z różnych państw schodzą na ląd wyłącznie na włoskich wybrzeżach. Ponadto według władz Włoch obecność statków NGO nasila zjawisko wysyłania ludzi przez przemytników.

Jak zaznaczyły niemieckie media, na spotkaniu z włoskim ministrem spraw zagranicznych Antonio Tajanim, szefowa MSZ RFN Annalena Baerbock pozostała przy swoim stanowisku: Niemcy będą nadal finansować statki organizacji pozarządowych, zajmujące się ratowaniem migrantów na Morzu Śródziemnym.