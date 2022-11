Wiceminister Mularczyk: Polska do dziś odczuwa skutki II wojny światowej

Konsekwencje niemieckich działań na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej powinny zostać uregulowane w umowie bilateralnej, zawartej przez rządy Polski i Niemiec – napisał Arkadiusz Mularczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i przewodniczący Rady Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego, w artykule opublikowanym przez grecki portal in.gr.

Jak przypomniał minister, podczas II wojny światowej Polska poniosła największe straty osobowe i materialne, w stosunku do całkowitej liczby ludności i majątku narodowego, ze wszystkich państw europejskich.

Podkreślił też, że do dnia dzisiejszego "następcy prawni III Rzeszy nie poczuwają się do obowiązku zadośćuczynienia za zbrodnie i wyrządzone szkody", ponadto "kwestionują polityczną i prawną odpowiedzialność wobec Polski za skutki II wojny światowej, a ich działania ograniczają się do symbolicznych gestów i słów o odpowiedzialności moralnej" - dodał Arkadiusz Mularczyk.

W jego opinii, międzynarodowa społeczność ma niewielkie, a "w wielu kwestiach wręcz błędne wyobrażenie na temat skali zniszczeń wojennych" Polski i jej potencjału rozwojowego. Zauważył, że "ogromnej skali strat wojennych nie może odzwierciedlić żaden ilościowy rachunek", jednak dla obecnych i przyszłych pokoleń, a także dla prawdy historycznej "niezbędne jest kompleksowe i systemowe oszacowanie strat wojennych", które poniosła Rzeczpospolita Polska".

"Opisanie realnego wymiaru krzywd, poniesionych przez Polaków w czasie wojny, stanowi wyraz szacunku i hołdu wobec ofiar i ich cierpienia" - zaznaczył minister, dodając, że precyzyjne obliczenie wielkości wszystkich strat wojennych nigdy nie będzie możliwe, bowiem "ich skala jest tak duża, że część z nich wymyka się wszelkim metodom badawczym". "Poza tym nie sposób przeliczyć i wycenić skutków cierpień fizycznych i psychicznych ofiar" - dodał.

Jak zaznaczył Mularczyk, Polskę i Niemcy łączą obecnie "dobre relacje polityczne i gospodarcze", obydwa kraje są także członkami ONZ, UE, Rady Europy, NATO i innych organizacji, działających na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w Europie i na świecie.

"Społeczeństwom i rządom obu krajów zależy, aby te pozytywne relacje pogłębiać i rozwijać. Dlatego konsekwencje działań niemieckich na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej powinny zostać uregulowane w umowie bilateralnej, zawartej przez rządy Polski i Niemiec" - podsumował Arkadiusz Mularczyk.

Artykuł ukazał się w ramach najnowszej odsłony projektu "Opowiadamy Polskę światu", realizowanego przez Instytut Nowych Mediów przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Wszystkie teksty projektu opublikowane są na portalu www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl.