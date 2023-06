Wiceminister Mularczyk w Luksemburgu: konsekwencje agresji na Ukrainę odczuwa sama Rosja

"Dzisiejsza sytuacja, jaka ma miejsce na Ukrainie i w Rosji pokazuje, że konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę odczuwa sama Rosja" - powiedział w poniedziałek w Luksemburgu sekretarz stanu w MSZ RP Arkadiusz Mularczyk.

"To, co się dzieje w Rosji, pęknięcia w systemie władzy rosyjskiej, marsz Prigożyna na Moskwę, wycofanie tego marszu, to wszystko pokazuje, że są bardzo poważne wstrząsy i turbulencje w samej Rosji. Wynikają one z nielegalnej agresji na Ukrainę, zbrodni wojennych i mordów. Ale także z tego, że Ukraina jest wspierana przez cały świata transatlantycki. Przez wszystkie kraje UE, Stany Zjednoczone, przez NATO" - oświadczył Mularczyk, który bierze udział w posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych państw UE.