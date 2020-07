Wiceminister Włoch grozi kryzysem na tle sporu w sprawie koncesji dla zarządcy dróg

Przed możliwością kryzysu rządowego we Włoszech ostrzegł w czwartek (9 lipca) wiceminister infrastruktury i transportu Giancarlo Cancelleri. Dodał, że jest on możliwy, jeśli koalicja nie porozumie się co do tego, jak rozstrzygnąć spór z firmą zarządzającą autostradami.

Od prawie dwóch lat trwa spór rządu z firmą Atlantia, do którego doszło po katastrofie mostu w Genui. W wyniku zawalenia się tej konstrukcji zginęły 43 osoby. Firmie zarządzającej autostradą, w skład której wchodził most Morandiego, strona rządowa zarzuciła zaniedbania i brak konserwacji, co miało być powodem katastrofy. Natychmiast po niej rząd zapowiedział, że wielkiej spółce zostanie odebrana koncesja. Przyczyn zawalenia się mostu nie ustalono jednak jednoznacznie.

Sprawa koncesji pozostaje nierozstrzygnięta, a staje się coraz pilniejsza, bo w Genui kończy się prowadzona w trybie pilnym budowa nowego mostu.

Koalicyjny Ruch Pięciu Gwiazd, którego członkiem jest wiceminister Cancelleri, domaga się odebrania Atlantii koncesji na zarządzanie autostradami.

Bardziej ostrożne stanowisko zajmuje współrządząca Partia Demokratyczna, która przestrzega, że odebranie koncesji mogłoby zakończyć się koniecznością wypłacenia firmie wielomiliardowego odszkodowania.

W wywiadzie dla dziennika "La Repubbblica" w czwartek wiceminister Cancelleri zapytany o to, co się stanie, jeśli koalicja nie porozumie się w sprawie koncesji, odparł: "Mielibyśmy duży problem. Groźba kryzysu byłaby nieuchronna, jeśli do przyszłego tygodnia nie zostanie znalezione rozwiązanie".

Ultimatum na rozstrzygnięcie tej kwestii dał premier Giuseppe Conte, który powiedział na łamach "La Stampy", że sprawa ta "ciągnie się zbyt długo".

"Ale procedura została uruchomiona i są wszystkie przesłanki ku temu, by ją dokończyć, ponieważ zaniedbania obiektywnie istnieją, są liczne i ogromne" - ocenił szef rządu.

"A zatem - wyjaśnił - albo pojawi się propozycja ze strony kontrahenta, która będzie szczególnie korzystna dla państwa, albo kontynuujemy procedurę odbioru koncesji, świadomi, że niesie to ze sobą prawne pułapki" - oświadczył Conte. Wyjaśnił, że daje na to stronom tydzień.

Możliwość przekazania firmie Atlantia zarządu nad nowym mostem wykluczył szef władz regionu Liguria Giovanni Toti, który powiedział, że dwa lata upływają pod znakiem bezsilności i braku decyzji w tej sprawie.

"Podczas gdy wy w Rzymie się kłócicie, my w Ligurii przynajmniej odbudowaliśmy most" - stwierdził polityk.

W czwartek na nowym moście w Genui zaczęto kłaść pierwszą warstwę asfaltu.