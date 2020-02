Wiceminister zdrowia: Polska rozważy wspólne zakupy szczepionek na koronawirusa

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował dziennikarzy w Brukseli, że Polska rozważy ewentualne przystąpienie do wspólnych zakupów szczepionek w związku z epidemią koronawirusa.

Prace nad stworzeniem takiej szczepionki trwają. Kraska uczestniczył w Brukseli w spotkaniu ministrów zdrowia, podczas którego wymieniali oni poglądy na temat epidemii koronawirusa.

"Wynalezienie szczepionki na koronawirusa to jest kwestia niestety wielu miesięcy. Na pewno zrobimy wszystko, abyśmy (…) tą szczepionkę dla naszych obywateli kupili. To jest bardzo ważne. Wejście do wspólnych zakupów na pewno jest do rozważenia. Jeżeli będzie taka potrzeba, na pewno w to wejdziemy" - zaznaczył.