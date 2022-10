Wicepremier Błaszczak: Białorusini wciąż zmuszają migrantów do nielegalnego przekraczania granicy z Polską

Mińsk wciąż zmusza ludzi do nielegalnego przekraczania granicy, próbując w ten sposób destabilizować Polskę - oświadczył w piątek w Brukseli wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak po spotkaniu Bukareszteńskiej Dziewiątki.

"Przypomniałem dziś jeszcze raz o zagrożeniu związanym z atakami z terytorium Białorusi - zarówno na Ukrainę, jak i o atakach w wydaniu hybrydowym, jakie miały miejsc na Polskę jesienią ubiegłego roku" - poinformował Błaszczak.

"Wciąż mamy do czynienia z próbą zmuszania ludzi, którzy są zaproszeni do złożenia wizyty na Białorusi do tego, żeby nielegalnie przekraczali granice. Nie ulega żadnej wątpliwości, że jest to metoda, która ma służyć destabilizacji Polski" - podkreślił wicepremier RP.

Bukareszteńska Dziewiątka została zainicjowana przez Polskę i Rumunię w 2014 roku. Obecnie uczestniczy w niej 9 krajów NATO i UE. Oprócz inicjatorów, są to: Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa i Słowacja. Jej celem jest wspieranie wspólnych projektów w dziedzinie bezpieczeństwa.