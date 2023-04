Wicepremier Błaszczak w Atlantic Council: integracja Ukrainy z NATO i UE będzie najlepszą inwestycją w stabilność

Kompleksowa integracja Ukrainy ze społecznością euroatlantycką będzie najlepszą inwestycją w stabilność i dobrobyt nas wszystkich - powiedział minister obrony narodowej, wicepremier Mariusz Błaszczak podczas wirtualnej dyskusji w waszyngtońskim think tanku Atlantic Council. Błaszczak wezwał do zwiększenia presji na Rosję i umożliwienia Ukrainie wypchnięcia wszystkich sił rosyjskich ze swego terytorium.

"Ukraina musi wygrać tę wojnę. A potem musi wygrać okres powojenny, kiedy Rosja agresywnie będzie starała się zdestabilizować Ukrainę i szerszy region (...). Kompleksowa integracja Ukrainy ze społecznością euroatlantycką będzie najlepszą inwestycją w stabilność i dobrobyt nas wszystkich" - oświadczył Błaszczak podczas środowej dyskusji online na temat lipcowego szczytu NATO w Wilnie.

Jak dodał, w stolicy Litwy Sojusz Północnoatlantycki musi zaznaczyć, że perspektywa akcesji Ukrainy do NATO jest aktualna.

Błaszczak stwierdził, że dopóki Rosja nie będzie gotowa zaakceptować politycznego rozwiązania konfliktu gwarantującego bezpieczeństwo Ukrainy, Zachód musi kontynuować kompleksowe wsparcie dla Kijowa, tak by pozwolić mu na wypchnięcie wszystkich rosyjskich sił z ukraińskiego terytorium. Szef MON wezwał też do maksymalnego wzmożenia presji na Rosję i "domknięcia" sankcji, by jak najszybciej zakończyć konflikt. Zaznaczył przy tym, że plany umieszczenia broni jądrowej na Białorusi pokazują, że wciąż Rosja jest daleka od takiej gotowości.

"Musimy przekonać szersze spektrum krajów, które wciąż utrzymują dobre stosunki z Rosją, że nieodpowiedzialne zachowanie Rosji nie jest w ich interesie" - powiedział Błaszczak. Dodał też, że kraje, które dotąd nie zdecydowały się na wsparcie Ukrainy sprzętem wojskowym, powinny wesprzeć Kijów finansowo.

Inni uczestnicy dyskusji, m.in. były naczelny dowódca sił NATO w Europie amerykański generał Philip Breedlove, szef litewskiego MSZ Gabrielius Landsbergis i wicepremier Ukrainy Olha Stefaniszyna, zgodzili się z postulatem think tanku, że w Wilnie NATO powinno jasno otworzyć drzwi do akcesji Ukrainy.

Generał Breedlove zaapelował też o zwiększenie amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, by umożliwić jej zwycięstwo. Jak ocenił, mimo rosyjskich porażek w wojnie Moskwa zdołała odstraszyć Zachód od pełnego wsparcia Kijowa.

Stefaniszyna stwierdziła, że Ukraina nie zgodzi się na żadne ustępstwa terytorialne wobec Rosji i oceniła, że musi zostać ona pokonana militarnie.

"Nie ma po prostu żadnej przestrzeni na dyskusję na temat zakończenia wojny, jedynym sposobem, by ją zakończyć jest pokonanie Rosji na polu bitwy i rozliczenie jej za popełnione zbrodnie. Jakiekolwiek inne sprawy, czy dyskusje poza tym rozstrzygnięciem doprowadzą do osłabienia demokratycznego świata, do osłabienia nas wszystkich (...) i otworzą drzwi dla innych reżimów, sygnalizując legitymizację agresji i wszystkich tych zbrodni" - przekonywała ukraińska wicepremier.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński