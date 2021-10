Wicepremier Gliński: chcemy, by polska kultura była widoczna w Wielkiej Brytanii

Polska musi być obecna w kulturze brytyjskiej, musimy pokazywać nasze treści w najbardziej prestiżowych londyńskich miejscach - mówił w piątek wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, podsumowując dwudniową wizytę w Wielkiej Brytanii.

Wskazał, że coraz bardziej sztuka polska jest widoczna, czego dowodem są dwie znaczące wystawy - jedna, niedawno zakończona w National Gallery, która przybliżała brytyjskiej publiczności Jana Matejkę, i druga, której wernisaż odbył się w czwartek, poświęcona Młodej Polsce.

"Cieszę się, że z wielkiego sukcesu tej wystawy matejkowskiej - to jeden, ale bardzo konkretny i ważny obraz Jana Matejki. Odwiedziło tę wystawę 62 tys. osób, co zrobiło duże wrażenie na szefach National Gallery. Oni są otwarci na dalszą współpracę z Polską. Otworzyliśmy wczoraj kolejną wystawę, która była przygotowywana przez dwa lata, poświęconą Młodej Polsce" - powiedział polskim mediom prof. Gliński, który spotkał się w czwartek z dyrektorem National Gallery Gabriele Finaldim, a później brał udział w wernisażu w William Morris Gallery, gdzie do końca stycznia przyszłego roku oglądać można wystawę "Young Poland: Arts & Crafts Movement 1890-1918".

Z kolei w piątek wicepremier rozmawiał z kierownictwem innego znanego londyńskiego muzeum - Victoria and Albert Museum. "Victoria and Albert Museum też jest bardzo zainteresowane współpracą z nami, bo oni są bardzo chętni na otwieranie się na nowe kierunki współpracy. A Polska nigdy dotąd nie współpracowała bliżej z Victoria and Albert Museum. Oni mają m.in. świetną kolekcję plakatów, w tym solidarnościowych. Są już rozpoczęte ścieżki współpracy i chcemy to kontynuować" - mówił Gliński.

"My musimy być obecni w kulturze brytyjskiej, w codziennym życiu, pokazywać polskie treści - tak jak to jest w przypadku tych wystaw - w tych najbardziej prestiżowych miejscach londyńskich. Bardzo naciskamy także na to, żeby Polacy nie byli tutaj wyizolowanym ewenementem, tylko byli ważnym partnerem społeczeństwa brytyjskiego, tak samo jak i światowego" - podkreślił wicepremier.

Wskazał, że właśnie dlatego Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu angażuje się we wspieranie inicjatyw promujących polską kulturę za granicą i dlatego stworzone zostały dwa programy, które bezpośrednio finansują działalność polskich instytucji kultury za granicą. Przypomniał, że obie wystawy - zarówno Matejki, jak i Młodej Polski - zostały wsparte przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Podczas wizyty w Londynie wicepremier odwiedził też dwie najważniejsze instytucje dla polskiej emigracji - Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny oraz Ognisko Polskie. W pierwszej obejrzał fragment próby generalnej spektaklu "Moralność Pani Dulskiej", w drugiej spotkał się z kierownictwem obchodzącego w tym roku 50-lecie powstania Chopin Society UK, oraz przedstawicielami polonijnego świata artystycznego i kulturalnego.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński