Wicepremier Gliński: wsparcie UE dla Ukrainy oraz krajów, które Ukrainę wspierają, powinno być większe

Wsparcie UE dla Ukrainy oraz krajów, które w największym stopniu wspierają Ukrainę, powinno być znacznie większe - powiedział we wtorek po posiedzeniu Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu wicepremier Piotr Gliński. Przypomniał, że "to Ukraińcy się za nas biją i tam powinniśmy cały wysiłek europejski kierować".

Podczas briefingu prasowego dla polskich mediów Gliński przypomniał, że przedstawiciele Polski wnieśli na posiedzeniu Rady UE punkt dotyczący pomocy dla Ukrainy.

"W stanowisku naszego państwa wyraziliśmy zdecydowanie niezadowolenie z niedostatecznej pomocy europejskiej. Doceniamy pewne kroki, ale jeżeli komisarz prowadzący posiedzenie, mówiąc o pomocy europejskiej wymienił sumę 10 mln euro, nie chcąc być złośliwy i nie chcąc nikogo urazić, myślę, że niektórzy członkowie KE prywatny majątek mają większy, niż cała pomoc ponad roczna Unii Europejskiej dla Ukrainy w obszarze kultury" - zwrócił uwagę wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Przypomniał, że Polska od początku tego konfliktu apelowała wielokrotnie o to, żeby wsparcie dla Ukrainy było większe, a także dla krajów, które w największym stopniu wspierają Ukrainę. "Ukraina walczy nie tylko o swoją suwerenność, ale walczy o suwerenność całej Europy" - podkreślił Gliński.

Pytany o to, z czego może wynikać takie podejście do tych spraw, wicepremier odpowiedział: "Jest bardzo wiele różnych interesów i wiele punktów widzenia, które tutaj funkcjonują. Myślę, że to jest z jednej strony niedojrzałość polityków, którzy podejmują te decyzje. (...) Polityczna klasa europejska jest niedojrzała z punktu widzenia wyzwań, które stoją przed Europą. Nie tylko tych wyzwań polityczno-militarnych, one są w zasadzie najważniejsze, bo Putin u polskich granic, to jest Putin u granic Unii Europejskiej, to jest zwielokrotniona presja na funkcjonowanie tej wspólnoty politycznej, która militarnie nie jest przygotowana do konfrontacji z Rosją. To Ukraińcy się za nas biją i tam powinniśmy cały wysiłek europejski kierować, żeby wygrać tę wojnę na Ukrainie. To jest zupełnie oczywiste".

"Drugi element, związany z tym pierwszym, na pewno to jest olbrzymia infiltracja, olbrzymie wpływy rosyjskie w Europie przez lata budowane w obszarze politycznym, gospodarczym, ekonomicznym to wszystko skutkuje tego rodzaju sytuacją. Olbrzymie zróżnicowanie, jeżeli chodzi o wrażliwość dotyczącą Ukrainy. Przeciętny obywatel pijący kawę w Kolonii czy w Strasburgu nie czuje tej wojny, nie odczuwa tego zagrożenia. Także dlatego, że to są państwa o innej historii, o innych priorytetach współczesnych. Smutne, że musimy o tym mówić, ale naszym obowiązkiem jest przypominać" - wskazał Gliński.

Ocenił, że rola Polski w tej kwestii jest bardzo istotna. "Uważamy, że w interesie wszystkich obywateli europejskich, a na pewno w interesie Polski jest to, że UE powinna znacznie większe wziąć na siebie ciężary, odpowiedzialność dotyczącą tego konfliktu" - podkreślił wicepremier.