Wicepremier Gowin: Ukraina strategicznym partnerem gospodarczym Polski

Poszerzenie współpracy gospodarczej z Ukrainą i poprawa warunków dla polskich inwestorów na tamtejszym rynku były tematami spotkania wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina z wicepremierem Ukrainy Oleksijem Reznikovem.

Polsko-Ukraińska współpraca gospodarcza

Ukraina jest drugim (po Rosji) partnerem gospodarczym Polski na rynkach wschodnich, a ogólnie 16 jeżeli chodzi o obroty handlowe i 14 w eksporcie. Dane za 11 miesięcy 2020 r. pokazują, że polsko-ukraińskie obroty handlowe wzrosły O 1,2 proc. w stosunku do tego samego okresu w 2019 r. i wyniosły 8071,6 mln dol. W tym czasie polski eksport na Ukrainę wzrósł o 6,1 proc., i wyniósł 5412,7 mln dolWedług danych GUS w 2018 r. ok. 17 tys. przedsiębiorstw z Polski uczestniczyło w polsko-ukraińskiej wymianie handlowej (3794 firmy – import, 13489 firm – eksport)Z kolei na ukraińskim rynku działalność prowadzi ok. 1,2 tys. małych i średnich firm z kapitałem polsko-ukraińskim. Według źródeł ukraińskich na tamtejszym rynku jest zarejestrowanych ok. 2,9 tys. firm z polskim kapitałem.Według danych NBP na koniec 2019 r. stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich na Ukrainie wynosił 352,5 mln dol. (odpowiednio 219,5 mln dol. na koniec 2018 r., 122,5 mln dol. na koniec 2017 r., 15,1 mln dol. na koniec 2016 r., 18,4 mln dol. na koniec 2015 r.); polskie inwestycje wykazują tu, jak widać, tendencję wzrostową.Natomiast dane Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w 2020 r. wskazują liczbę 15,8 tys. aktywnych spółek, w których jednym z udziałowców była ukraińska firma lub osoba fizyczna posiadająca ukraińskie obywatelstwo; najważniejsze branże to transport towarów, roboty budowlane i wykończeniowe, agencje pracy tymczasowej, handel.