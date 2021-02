Wicepremier Gowin w "Handelsblatt": euroentuzjaści wyrządzają więcej szkody niż sceptycy

Wicepremier oraz minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin oświadczył w wywiadzie opublikowanym w czwartek w niemieckim dzienniku "Handelsblatt", że "większym zagrożeniem dla integracji europejskiej są nadmiernie energiczni euroentuzjaści niż sceptycy".

Zauważył przy tym, że "według badań Polacy są najbardziej proeuropejscy, jednak niektóre działania Komisji Europejskiej budzą eurosceptycyzm".

Wicepremier Gowin ocenił, że do eurosceptycyzmu i brexitu doprowadziły "tendencje federalizacyjne (...), zbyt głęboka interwencja UE w państwach członkowskich, nadmierna biurokratyzacja UE" (...). Podkreślił również: "Jako orędownik UE chcę, aby państwa członkowskie współpracowały w ramach UE. Ale Europa dwóch prędkości lub parlament strefy euro szkodzi zamiast prowadzić do większej integracji".

Co według Gowina Europa musi zrobić, aby przezwyciężyć kryzys? "Europa ma oczywiście wiele zalet. Ale europejski model gospodarczy ma również wady. Jedną ze słabości jest nadmierny outsourcing produkcji przemysłowej poza kontynent. Pandemia dała nam jasno do zrozumienia, że jesteśmy zbyt zależni od zbyt długich łańcuchów dostaw. Europa potrzebuje bardziej strategicznej autonomii w najważniejszych sektorach gospodarki" - uznał polski wicepremier.

W kwestii polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej Gowin przekonywał, że "powinniśmy szczególnie współpracować w obszarze high-tech (...) Szczególnie interesuje nas wspólna produkcja ogniw akumulatorowych, technologie wodorowe i mikroelektronika. Polska dokonała ogromnego skoku w wydatkach na badania i rozwój".

Polska musi odejść od węgla w ramach unijnych celów klimatycznych; czy to się uda i co to oznacza dla kraju? - pytał "Handelsblatt". "To ogromne obciążenie dla polskiej gospodarki i wysokie koszty dla obywateli. Aby jednak osiągnąć neutralność klimatyczną, musimy zdecydowanie inwestować w technologie wodorowe. Cele klimatyczne, jeśli nie będą sprawiedliwie wyważone w całej Europie, niesprawiedliwie pogłębią nierówności między starą i nową Europą" - odpowiedział wicepremier.

Z Berlina Berenika Lemańczyk