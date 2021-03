Wicepremier Gowin w Paryżu: Europa poradzi sobie lepiej z pandemią, ściśle współpracując

Europa poradzi sobie lepiej z pandemią, ściśle współpracując; obszary potencjalnej współpracy, to przemysł kosmiczny, farmaceutyczny, energetyka; ożywimy format Trójkąta Weimarskiego – powiedział PAP wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin podczas wizyty w Paryżu.

"Współpraca polsko-francuska w obszarze gospodarki jest szansą dla obu krajów w czasie wychodzenia z kryzysu Covid-19" - zauważył w czwartek wicepremier Gowin, wypowiadając się dla PAP po spotkaniu z francuskim ministrem gospodarki i finansów Bruno Le Maire'em.

Le Maire podczas spotkania wyraził zainteresowanie strony francuskiej budową elektrowni atomowej w Polsce oraz uczestniczenia w projekcie budowy centralnego portu lotniczego.

"Za wcześnie, by przesądzać, kto wybuduje elektrownię atomową w Polsce. Przypomnę, że Polska podpisała niedawno porozumienie z USA. Oczekujemy kompleksowej oferty zarówno finansowej, jak i technologicznej ze strony naszych potencjalnych partnerów" - skomentował oczekiwania strony francuskiej Gowin.

Francja zainteresowana jest również inwestycjami w pociągi wodorowe w Polsce. Minister le Maire złożył taką ofertę - przyznał wicepremier Gowin. W Polsce prace nad projektami wodorowymi są również zaawansowane - zaznaczył.

Podczas spotkań w Paryżu wicepremier podkreślił również, że Polska oczekuje respektowania zasad jednolitego rynku UE przez stronę francuską.

"Upomniałem się o prawa przedsiębiorców działających na rynku francuskim, którzy napotykają bariery, wynikające z nadmiernie rygorystycznej, żeby nie powiedzieć niesprawiedliwej praktyki administracji państwowej" - poinformował Gowin.

Działa bilateralna grupa robocza, która definiuje bariery, ale jej praca jest niezadowalająca; przekazałem wykaz problemów, które oczekujemy, że zostaną rozwiązane w tej kwestii - oświadczył wicepremier.

Obaj politycy są zgodni, co do ożywienia formuły spotkań w ramach Trójkąta Weimarskiego. Le Maire zaproponował spotkanie ministrów gospodarki Francji, Niemiec i Polski w ramach Trójkąta Weimarskiego w najbliższym czasie.

"Zaprosiłem ministra Le Maire na spotkanie w formule V4 + Francja i zaproszenie zostało przyjęcie" - zrewanżował się wicepremier Gowin, dodając, że w styczniu rozmawiał również z niemieckim ministrem gospodarki Peterem Altmaierem na temat ożywienia formuły Trójkąta Weimarskiego.

"Dzisiejsze spotkania to dobry wstęp do spotkania w przyszłym tygodniu premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Emmanuela Macrona, co oznacza intensyfikację relacji polsko-francuskich w ostatnim czasie i wolę polityczna obu państw, aby rozwijać strategiczne partnerstwo polsko-francuskie, m.in. w przemyśle kosmicznym, zarówno w obszarze cywilnym, jak i wojskowym" - ocenił wicepremier.

"Moim postulatem jest, aby rozwinąć również współpracę w sektorze farmaceutycznym. Minister Le Maire zaproponował utworzenie w ramach IPCEI wspólnego projektu dotyczącego zdrowia" - dodał Gowin.

"Zgadzamy się z ministrem Le Maire'em, że warunkiem wyjścia z pandemii jest przyspieszenie procesu szczepień przeciwko koronawirusowi" - przekazał wicepremier.

Gowin odniósł się również do wizyty w tym tygodniu w Polsce francuskiego sekretarza stanu ds. europejskich Clementa Beaune'a oraz jego słów na temat "presji polskich władz w sprawie zakazu wyjazdu ministra do Kraśnika, aby wesprzeć prawa osób LGBT+" w Polsce.

"Słowa sekretarza stanu ds. europejskich Clementa Beaune'a są niepotrzebnym zgrzytem. Spekulacje, że polskie władze odmówiły ministrowi wjazdu do Kraśnika są absolutną nieprawdą. Jeśli pan minister chce się spotkać i zobaczyć, jak naprawdę wygląda Kraśnik i jaki jest poziom tolerancji Polaków, to chętnie mu pokażę, jak bardzo jego wyobrażenie rozmija się z rzeczywistością" - zakończył wicepremier Gowin.

Z Paryża Katarzyna Stańko