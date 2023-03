Wicepremier prof. Gliński: to nie naziści mordowali miliony polskich obywateli; oni ginęli z rąk Niemców

Proszę nie propagować nieprawdziwego określenia, że to naziści okupowali Polskę, Europę, mordowali miliony polskich i europejskich obywateli. Prawie 6 mln Polaków, w tym 3 mln polskich Żydów, zginęło w czasie II wojny światowej z rąk Niemców - mówił w środę w Brukseli w siedzibie Parlamentu Europejskiego wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W środę w siedzibie Parlamentu Europejskiego odbyło się seminarium "Through if be to die, we will fight... And our deeds will live forever. Legacy of the heroes of the Warsaw Ghetto 1943-2023", w którym uczestniczyła delegacja z Polski m.in. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

"Mówimy o bardzo poważnych sprawach, na których zasadza się ludzkość i system wartości, który definiuje ludzkość. Dlatego ta rozmowa ciężka, na trudne tematy, z różnymi narracjami, z różnymi podejściami musi być oparta na prawdzie" - zaznaczył minister kultury.

Opowiadał, że jego rodzina doświadczyła "niewymownych cierpień w czasie II wojny światowej - moi dziadkowie, 16-letni brat mojej mamy, wielu kuzynów - zostali zabici z rąk Niemców w czasie II wojny światowej".

"Myśmy nigdy nie słyszeli o żadnych nazistach. Bardzo proszę, jeżeli mamy rozmawiać o tak ważnych sprawach, żeby odwoływać się do prawdy, nie propagować nieprawdziwego określenia, że to naziści okupowali Polskę, Europę, mordowali miliony polskich i europejskich obywateli. Prawie 6 mln Polaków, w tym 3 mln polskich Żydów, zginęło w czasie II wojny światowej z rąk państwa niemieckiego i z rąk Niemców" - przypomniał minister kultury.

Zaapelował o "prawdę w tych sprawach". "Bez prawdy, ludzkość nie ma przyszłości" - podsumował.