"Wicepremier Stefaniszyna zauważyła, że pomimo nieporozumień handlowych Ukraina nadal realizuje wiele projektów z Polską, a Polska w pełni popiera europejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy" - napisała agencja Interfax-Ukraina, relacjonując wywiad telewizyjny wicepremier.

Stefaniszyna wskazała, że pomiędzy Kijowem i Warszawą już wcześniej dochodziło do dyskusji na tematy handlowe. "Dla nas najważniejsze jest teraz, by ten dialog powrócił do konstruktywnego źródła, a ograniczenia nie były kontynuowane. Komisja Europejska stworzyła specjalną platformę, na której musimy znaleźć rozwiązanie dla wzajemnej kontroli eksportu, aby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości" - powiedziała.

Komisja Europejska wprowadziła na początku maja zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji. Nastąpiło to w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo ograniczenia obowiązywały do 5 czerwca, a następnie zostały przedłużone do połowy września.

Polska przedłużyła zakaz wwozu ukraińskiego zboża mimo braku zgody Unii Europejskiej

Embargo zniesiono 15 września na podstawie postanowienia KE. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska przedłuży zakaz wwozu ukraińskiego zboża mimo braku zgody Unii Europejskiej. Następnie w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie w sprawie bezterminowego zakazu przywozu do Polski ukraińskich produktów rolnych.

Decyzje o jednostronnym przedłużeniu ograniczeń importowych podjęły również rządy Węgier i Słowacji.

Po decyzji Warszawy, Bratysławy i Budapesztu w poniedziałek Kijów złożył skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO). W czwartek agencja Reutera podała, że ministrowie rolnictwa Słowacji i Ukrainy uzgodnili utworzenie systemu licencji dotyczącego handlu produktami zbożowymi, co powinno umożliwić zniesienie przez Bratysławę embarga na import ukraińskiego zboża, a władze w Kijowie zgodziły się wstrzymać skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO) przeciwko Słowacji.