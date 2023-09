Wicepremier Ukrainy: przystąpienie do UE to żywotna decyzja dla każdego naszego obywatela

Przystąpienie do UE to „żywotna decyzja dla każdego obywatela Ukrainy” - powiedziała we wtorek wicepremier tego kraju Olha Stefaniszyna, która odpowiada w rządzie Ukrainy ze kwestie integracji europejskiej i euroatlantyckiej. Stefaniszyna wzięła zdalnie udział w rzymskiej konferencji pod hasłem „Ukraina w Unii Europejskiej: czas działać”, którą zorganizowały ambasady RP i Ukrainy we Włoszech.

"Musimy zapewnić rządzenie krajem w taki sposób, by być coraz bliżej wejścia do Unii Europejskiej"- oświadczyła wicepremier. Podkreśliła też, że "nie ma dnia, by na Ukrainie nie pracowano pilnie na rzecz tego, by móc być częścią UE".

Spotkanie zorganizowano we współpracy z senatorem Giuliomarią Terzi di Sant'Agata, przewodniczącym komisji ds. polityki europejskiej w Senacie Włoch oraz z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Rzymie.

Senator Terzi di Sant'Agata oświadczył: "Musimy uznać wartość tego, co robią Ukraińcy i wartość międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości, by uczynić bardziej precyzyjnymi działania, by iść dalej i naprawdę zapewnić Ukrainie sprawiedliwość".

Ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders zapewniła, że Polska stale wspiera europejskie aspiracje Ukrainy. "Europejska perspektywa dla Ukrainy pozostaje fundamentalna dla przyszłej stabilności regionalnej" - stwierdziła polska ambasador.

Z Rzymu Sylwia Wysocka