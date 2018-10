Wicepremier Włoch: sankcje wobec Rosji to absurd

Wicepremier Włoch Matteo Salvini nazwał absurdem sankcje wobec Rosji wprowadzone przez Unię Europejską po aneksji Krymu. Szef włoskiego MSW i lider prawicowej Ligi zapowiedział swą kolejną wizytę w Moskwie.

W trakcie spotkania z przedsiębiorcami w Monzy na północy Włoch w poniedziałek 15 października Matteo Salvini oświadczył: "W środę po raz kolejny wrócę do Rosji, bo w Unii Europejskiej trwa debata nad odnowieniem na czas nieokreślony, bez dyskusji z poszczególnymi rządami, sankcji gospodarczych wobec tego kraju, które uważałem, uważam i będę zawsze uważać za absurd; społeczny, kulturowy i ekonomiczny".

Jak zaznaczyłł wicepremier, w rezultacie tych sankcji włoski przedsiębiorca, który pracuje od 10, 20 czy 30 lat, "słyszy z dnia na dzień: ten rynek dla ciebie nie istnieje".



"To jest zablokowanie rynku" - dodał.



Matteo Salvini zapewnił: "Jadę tam nie dlatego, że - jak piszą niektórzy - płacą mi w rublach, bym to mówił".



"Ja to mówię, bo jestem o tym absolutnie przekonany" - mówił szef włoskiego MSW. Podkreślił, że w trakcie wielkich targów we Włoszech, na przykład mebli czy obuwia, pytany jest przez przedstawicieli biznesu, "kiedy skończycie ten absurd?". Jak dodał, przedsiębiorcy argumentują, że w 2018 roku problemów międzynarodowych nie rozwiązuje się za pomocą sankcji, ale na drodze dialogu.



Salvini wskazał jednocześnie, że obroty włoskiego biznesu w Rosji "drastycznie spadły", podczas gdy kilku innych krajów wzrosły.



"A zatem dla niektórych sankcje obowiązują, a dla innych - mniej" - dodał Matteo Salvini.



24 października do Moskwy na rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem udaje się premier Włoch Giuseppe Conte.

