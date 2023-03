Wiceprezes EBI: po inwazji Rosji na Ukrainę wszyscy widzimy, że transformacja energetyczna musi zostać przyspieszona

Wszyscy zgadzamy się, że transformacja energetyczna jest konieczna i musi nastąpić jej przyspieszenie. Dziś nikt już nie ma wątpliwości, że gaz, energia, a nawet żywność mogą być użyte jako broń – powiedziała PAP wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) prof. Teresa Czerwińska.

"Nie stać nas na to, żeby transformacja trwała przez dziesięciolecia. Dlatego przygotowaliśmy pakiet REPowerEU, który jest dedykowany krajom członkowskim, po to aby przyspieszyć transformację; to 30 mld euro rozłożone na 5 lat, czyli po 6 mld euro każdego roku. Te pieniądze mogą wygenerować inwestycje nawet w wysokości 115 mld euro. Mogę jednak powiedzieć, że jeśli zaistnieje taka potrzeba, to jesteśmy w stanie przeznaczyć nawet 45 miliardów euro, a być może więcej" - zaznaczyła Czerwińska.

Grupa EBI i Komisja Europejska powołały w 2022 r. inicjatywę REPowerEU, która ma na celu uniezależnienie Unii Europejskiej od rosyjskich surowców energetycznych i skierowanie unijnego sektora energetycznego w stronę energii odnawialnej. Wiceprezes EBI mówiła o ogromnej potrzebie przyspieszenia transformacji energetycznej także w Polsce.

"Bardzo często mówimy o transformacji, ale transformacja to nie tylko produkcja energii, to też jej magazynowanie, przechowywanie, to też dystrybucja, co oznacza, że musimy być przygotowani pod każdym kątem. Nie tylko sama produkcja, nie tylko budowa wiatraków i innych źródeł, ale należy także przygotować infrastrukturę" - podkreśliła rozmówczyni PAP.

Czerwińska opisała projekty, jakie EBI realizuje wraz z polskimi firmami. W 2021 r. koncern energetyczny TAURON Polska Energia otrzymał z EBI finansowanie w kwocie 2,8 mld zł, co jest jednym z największych kredytów korporacyjnych udzielonych w Polsce przez EBI na cele inne niż rozwój infrastruktury transportowej. Całość kredytu zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych w sieci dystrybucyjne energii elektrycznej w południowej i południowo-zachodniej Polsce. Cele inwestycyjne mają zostać zrealizowane do końca 2026 roku.

W grudniu 2022 r. EBI podpisał umowę z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. na dofinansowanie modernizacji infrastruktury sieci dystrybucyjnej kwotą 2 mld zł. W lutym 2023 r. podpisana została kolejna umowa na 1,4 mld zł - celem finansowania jest dalsza modernizacja sieci. Inwestycja ta ma umożliwić rozwój sieci dystrybucyjnej PGE i jej integrację z odnawialnymi źródłami energii.

"To pokazuje naszą determinację, aby wesprzeć transformację energetyczną w Polsce. To nie są tylko plany, tylko konkretne projekty i pieniądze. (…) Współpracujemy z polskimi firmami energetycznymi, które, potrzebują korzystnego finansowania by przyspieszyć transformację i umożliwić jak najszerszy dostęp do odnawialnych źródeł energii" - powiedziała wiceprezes EBI prof. Teresa Czerwińska.

Z Luksemburga Katarzyna Łukasiewicz