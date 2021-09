Wiceprezes Huawei porozumiała się z departamentem sprawiedliwości USA

Amerykański departament sprawiedliwości i prawnicy wiceprezes Huawei Meng Wanzhou porozumieli się w piątek w sprawie warunkowego zawieszenia postępowania o oszustwo. USA zwrócą się do Kanady o zawieszenie postępowania ekstradycyjnego Meng.

Według wcześniejszych nieoficjalnych informacji CBC, częścią porozumienia w sprawie zawieszenia postępowania jest zapłacenie kary.

Jak przekazywali dziennikarze z procesu w Nowym Jorku, Meng pojawi się w piątek w sądzie w Vancouver.

Oczekuje się, że sąd w Vancouver, rozpatrujący wniosek o jej ekstradycję do USA, zawiesi jeszcze w piątek postępowanie i w ten sposób zakończy się areszt domowy Men.

Wiceprezes Huawei i USA osiągnęły w piątek porozumienie w sprawie warunkowego zawieszenia postępowania. Meng potwierdziła, że zgadza się na to porozumienie z własnej woli.

Meng przebywa od początku grudnia 2018 r. w Vancouver, gdzie została zatrzymana na wniosek USA i jest pod nadzorem elektronicznym, uczestniczyła w rozprawie w Nowym Jorku w sądzie na Brooklynie w formie wideokonferencji. Kanada zatrzymała wiceprezes Huawei na wniosek USA, które stawiały jej zarzuty oszustw.

Porozumienie obowiązuje na cztery lata, licząc od daty zatrzymania Meng i kończy się 1 grudnia 2022 r. Warunkowe zawieszenie postępowania stwierdza, że jeśli Meng wypełni nałożone na nią zobowiązania, rząd USA nie będzie podtrzymywał zarzutów, w razie naruszenia warunków porozumienia postępowanie może zostać wznowione - relacjonował na Twitterze dziennikarz publicznego nadawy CBC obserwujący wirtualne posiedzenie sądu. Dodał, że Meng uznała, że fakty związane ze sprawą są takie, jak określone w porozumieniu i jeśli naruszy warunki porumienienia, fakty te mogą zostać użyte przeciwko niej. Potwierdziła też, że wszystkie uzgodnione informacje zostały dla jej potrzeby przetłumaczone na chiński (mandaryński).

Oczekuje się, że sąd w Vancouver, rozpatrujący wniosek o jej ekstradycję do USA, zawiesi jeszcze w piątek postępowanie i w ten sposób zakończy się areszt domowy Meng przebywającej w jednej ze swoich rezydencji w Vancouver.

Jak podkreślają kanadyjskie media, znalezienie rozwiązania w sprawie, która doprowadziła do poważnego pogorszenia stosunków kanadyjsko-chińskich oznacza, że może również znaleźć się rozwiązanie w przetrzymywanych od grudnia 2018 r. w Chinach dwóch Kanadyjczyków: Michaela Spavora i Michaela Kovriga. Trzy tygodnie temu w Ottawie odbyła się demonstracja przypominajaca o tysiącu dni od zatrzymania obu Kanadyjczyków.

Spavor i Kovrig zostali aresztowani w Chinach 10 grudnia 2018 r., 9 dni po tym, gdy w Kanadzie zatrzymano na wniosek USA wiceprezes Huawei Meng Wanzhou. Na początku sierpnia br. Spavor został skazany na 11 lat więzienia i ekstradycję. Proces Kovriga zakonczył się w marcu br., ale nie wiadomo, kiedy zostanie wydany wyrok w jego sprawie.

Obaj Kanadyjczycy, jak wynika z informacji podawanych w mediach przed ich zatrzymaniem, odgrywali ważną rolę w kontaktach USA i Kanady z Koreą Płn. Spavor był od lat szefem działającej w Chinach organizacji non-profit Paektu Cultural Exchange, promującej kontakty turystyczne i gospodarcze z Koreą Płn.

To właśnie Spavor umożliwił wizyty w Korei Północnej Dennisa Rodmana w 2014 r., a potem także ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa. Pisał o tym m.in. "The Japan Times" w lutym 2016 r, wspominając wielokrotne kontakty Spavora z Kim Jong Unem. Dziennikarz "The Japan Times" cytował rozmowę ze Spavorem, który powiedział, że "hokej może być jedynym sposobem budowania przyjazdnych relacji i zaufania" między Kanadą a Koreą Płn. O roli Kanadyjczyka w zorganizowaniu wizyty Rodmana w Korei Płn. pisała także agencja Associated Press, a za nią inne media.

Spavor był przez media azjatyckie i krajów Bliskiego Wschodu uważany za eksperta ds. relacji między Chinami a Koreą Północną.

Kovrig jest przyjacielem Spavora i tak jak on był często komentatorem mediów azjatyckich i zachodnich. Jako dyplomata Kovrig przygotował m.in. oficjalną wizytę premiera Kanady Justina Trudeau w Hongkongu w 2016 r., a także nawiązywał kontakty, w tym z chińskimi dysydentami. Po zakończeniu pracy w dyplomacji pracował dla brukselskiego think-tanku International Crisis Group.

Rząd w Pekinie twierdzi, że sprawy Kovriga i Spavora oraz Meng nie są powiązane. Jednak np. prawnicy Meng wskazywali od początku procesu ekstradycyjnego, że obrona jest utrudniona w związku z tym, że jej sprawa może mieć wpływ na innych.